開騷大曬麒麟臂胸腹肌 張彥博拖周慧敏合唱緊張冒手汗

張彥博前晚開騷，陳瀅、陳庭欣、鄭世豪、胡曦文（前名胡敏珊）捧場，甫出場阿博穿上閃片開胸無袖套裝獻唱，大曬麒麟臂和胸腹肌，以結他自彈自唱揭開序幕，並問觀眾：「我個造型ok嗎？我盡了力。」台下不斷歡呼，並要求他除衫，他怕醜地說：「這裏尺度無咁大。」

一次過滿足三個願望

當阿博以鋼琴演奏《天荒愛未老》時，周慧敏隨即登場，他在台上向「女神」索取簽名、合照，還拖手合唱《情未了》，一次過滿足三個願望。

阿博稱拖住Vivian合唱緊張到手心出汗，感到不好意思，Vivian笑說：「我以前試過拖一個歌手，滴水多你10倍，我ok專業的，你放心出汗啦。」似暗嘲出名手汗多的老友古巨基，Vivian補充：「我無講邊個呀，哈哈哈！」阿博指Vivian是其final fantasy（最終幻想對象），於是膽粗粗透過Instagram inbox發邀請，但一直未有回音，足足擔心了3天，Vivian回應：「因為我用了3日時間打探阿博為人，很欣賞他對音樂的熱誠。」Vivian最後還獨唱了一曲《孤單的心痛》。

好兄弟出錢出力助圓夢

阿博年前拍攝劇集《跳躍生命線》跟羅天宇、郭子豪及何廣沛成為好友，4子組成「跳躍F4」在台上合唱《霍元甲》、《Baby Shark》，其間陳瀅衝上台一起合照，場面搞笑；何廣沛和郭子豪更展示買門票的銀行收據，力證為兄弟出錢出力，阿博答應會請食飯報答他們。

阿博完騷後受訪，為了讓觀眾驚喜，連月不惜捱餓、努力操肌，「直至開騷前1天，終於有飯落肚，開心到喊了出來，但keep fit值得的，見到觀眾好滿足而開心」。他稱有一個很大的抱負，就是用音樂改變世界，今後仍會繼續向目標進發。

對於好兄弟再次百忙中度期演出，阿博希望能以「跳躍F4」身分齊齊登台賺外快。談到邀得周慧敏助陣，他仍難掩興奮，「絕對好滿足，從來無想過能跟她合作，心情很緊張，感謝她身體不適也來演出，說不定將來寫歌送給她」。

望拍《金宵大廈》續集

劇集《金宵大廈》反應佳宣布開拍續集，有份參演的阿博暫未知公司安排，他說：「大家想再睇『林哥仔』就上網多留言。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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