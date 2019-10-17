成功無捷徑 黃智雯感恩經歷困境

現年36歲的黃智雯畢業於香港演藝學院，先後取得舞蹈及戲劇文憑，2007年參選香港小姐，並入圍最後5強，雖然最終落選，但翌年入讀第22期無綫藝員訓練班，從此展開銀色旅途。

演藝學院畢業 曾當空姐兩年

這一切源自黃媽媽的鼓勵，從此改變了愛女的一生，智雯說：「本來我是修讀音樂劇舞，一心往舞台劇、音樂劇和跳舞方面發展，但又貪玩，畢業後去了當空姐，不過當空姐的兩年時間讓我更清楚自己喜歡什麽，原來演藝是我最喜歡的工作，表演是我最享受的事情，之後便再返演藝學院讀戲劇，而媽咪一直也很支持我，說做電視也是演出，只是不同平台，於是便鼓勵我參選港姐入行，其實我一開始是很抗拒選美的。」

去年難忘 有心理準備失落視后

入行11年，智雯由初時飾演不起眼的跑龍套角色，但一直努力不懈，2012年憑《缺宅男女》中的潑辣人妻「關二嫂」一角成功入屋，同年奪得《飛躍進步女藝員》，其後演技日趨成熟，一步步攀上女主角位置。她去年在劇集《三個女人一個「因」》一人分飾三重性格，獲讚演技大爆發，奪得馬來西亞和新加坡的「最喜愛TVB女主角」，成為「雙料視后」，登上事業小高峰。

智雯表示去年是最難忘的一年，對她而言是轉捩點，突然間有很多新事情發生，例如《三》劇推出後得到觀眾喜愛，帶來很多贏獎呼聲，又要籌備個人節目《一個因去跳舞》，感覺猶如坐過山車，覺得很刺激。對於在台慶頒獎禮上未能再下一城，與「視后」獎項擦肩而過，智雯承認失落，但事前已預計所有將會出現的情况，做足心理準備，明白永遠期望和計劃的事情，未必一定跟所想的符合，她說享受過程，當作一次學習，不要太過看重結果。

感謝潘嘉德 每次開戲給新任務

雖然機會不斷，但智雯這新晉女主角似乎未獲公司「優待」，之前主演的《雜警奇兵》和《三個女人一個「因」》皆安排在有「炮灰時段」之稱的星期日晚上播出，很多觀眾認為她不受無綫重視，替她不值。智雯看得很開，認為節目調動很正常，有很多因素，毋須放大，最重要劇集能出街，觀眾喜歡。她感謝在其10年演藝路上，遇過的每一名監製，特別是潘嘉德：「他了解我，多過我了解自己。所以他每次開劇，叫我演的角色，其實都是想給我任務，告訴我是做到的。」至於《缺宅男女》的「關二嫂」，也是跳出乖乖女框框的一個角色，令更多觀眾認識她。

喜歡一樣東西 失敗也是樂趣

回望過去10年，智雯說並不易行，可能花的時間比別人長，當中也曾迷失過和遇到樽頸位等困境，但她反而感恩這一切，沒經歷這些，就不會有今日的黃智雯。她覺得沒有捷徑，若要用甜酸苦辣去形容這些年，一定不會是苦。她說：「苦從來跟我的生活或工作不掛鈎，可能我為人較樂觀，懂得苦中作樂，如果你很喜歡一樣東西，其實失敗也是樂趣，就算幾辛苦都不會覺得是苦，要學識從失敗中找出自己不足之處，從而改進。」

眾所周知娛樂圈講背景、講關係，眼見身邊遲入行的比自己快上位，可會有酸溜溜的感覺？智雯表示每個人的時間表都不同，她喜歡循序漸進，打好根基，然後好似行樓梯級般一步一步達到目標，這也是最適合她的方式，不會跟人比較。智雯認為沒後台也有沒後台的好，如果有後台，可能會背負一定壓力；無任何背景，路途會較長，但反而讓她慢慢專注做好自己的工作：「我覺得10年一定是得多過失，因不斷有機會讓我去建立更好的黃智雯。」

學極不夠 跟法國戲劇大師上課

智雯自言經歷過低潮期，有段時間發現所接的角色都差不多，遇到樽頸位時她會去上堂「叉電」，刺激諗法，尋找新鮮感。縱使有幾不如意，智雯從未想過轉行。她說入行10年最大的夢想是演舞台劇，將於明年初實現。

智雯不願故步自封，不斷尋求進步，她自言愛返學，覺得學極都不夠，早前特地抽空去法國跟戲劇大師Philippe Gaulier上堂：「兩年前我在新加坡都上過Philippe的課程，去到外國其實很放鬆，可以把無謂的壓力放低，當自己是BB去上堂，愈清空自己吸收愈多。」智雯指這次主題是小丑工作坊，用玩遊戲方式，令人重拾初心：「我經常提醒自己入行的初心，就是喜歡演戲，因為隨着時間和工作等原因，真的很易被磨滅。」她又笑言，上完這課程好似幫她打通任督二脈。

拍拖7年 隨時都可以結婚

至於感情方面，智雯與珠寶公司高層男友詹文天（Anthony）拍拖7年，智雯表示不擔心七年之癢，因與男友關係穩定及互信，大家都給予對方很大安全感。問到計劃何時進入人生另一階段？智雯甜笑說：「Anytime都可以的！我從不會設一個時間表給自己。」若男友現時求婚即答應？智雯表示與男友都很隨性，怕「太娘」情節，可能會打破傳統做些較特別的，說不定哪刻啱feel便結婚，亦很感恩家人沒施壓，給予很大自由度。

談到生BB，智雯自言喜歡小朋友，但暫時未有計劃，自覺養育BB責任很大，要從長計議，與另一半亦要有默契和共識，若要生就希望將最好的東西給BB，自認大頭蝦的她笑言：「我都未顧掂自己，朋友都笑我將來遺留小朋友在車上點算。」

入行最大收穫 認識好姊妹

常說在娛樂圈很難識到真心朋友，智雯表示這10年其中最大收穫就是識到「胡說八道會」一班好姊妹，在「同行如敵國」競爭又大的行業裏，這段姊妹情更加難能可貴，彼此也不會比較：「其實很感恩，真是要很啱磁場、很投契及價值觀一致，大家才能走在一齊， 加上我是她們之中最遲入行的，經驗也不及她們多，所以她們經常以過來人身分，跟我分享行過的路。」

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記者：陳釗

攝影：劉永銳

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