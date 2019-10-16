人間有情 古天樂伸出援手 騎電單車兜風散走負面情緒

街坊送錢助渡難關

除了圈中人，子博表示現在走在街上，有不少市民會給他打氣，最深刻是住所大廈的業主立案法團主席，平日很惡，經常見他鬧人，但有日他眼濕濕遞上支票，「他說希望幫我渡過難關，之後還講到想喊，又說小朋友書簿費需要幫手，記得出聲。」

面對人生的逆境，子博也要梳理自己的情緒，騎電單車兜兜風是其中一個方法，「每當不開心時，就會跟這『老友記』去散心。之前學電單車因覺得有型，又為工作需要，後來慢慢真正愛上，騎着電單車時，就好似進入了自己的世界，當遇上很大壓力、不開心，或者與太太嘈了兩句，就會出去兜兩轉，將負面情緒帶走」。