曾批無綫山頭主義難容身 新節目myTV SUPER上架 黃淑儀澄清：是跟邵氏合作

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

昨日《Gi味俱全》招待會原定在尖沙嘴某酒店舉行，但網民再發起包圍無綫活動表達不滿，記者會臨時決定移師將軍澳無綫電視城免受影響。

GiGi姐現場示範下廚炒菜，曾跟她合演劇集《婚姻合伙人》的高海寧和楊明、邵氏高層樂易玲撐場。

兒子被雪與無綫鬧得不快

GiGi姐今年6月接受《明報》訪問時表示，離開無綫沒有留戀，有心理準備不再返無綫做節目及拍劇，該台的「山頭主義」也容不下她，過往只有現已退休的監製潘嘉德找她拍劇。對於再拍無綫劇集已打定輸數，但有節目找她演出會開心。她又曾爆兒子徐肇平年前因拒與無綫加簽長約被雪藏，跟無綫關係鬧得不愉快。

樂易玲邀約 「世界是圓的」

GiGi姐今次主持《Gi味俱全》，她澄清不算回歸無綫，節目是跟邵氏合作，放收費平台推出：「作為演員有人賞識是開心的，樂小姐打電話給我，說好欣賞我的網上平台煮食節目，個節目是自家品牌，用自己工作人員製作的，有埋邵氏合作當然好，很多贊助，我就不用傷腦筋，有人欣賞我還有什麼好講，世界是圓的。我之前與其他電視台合作，是以部頭形式，而今次是簽了1年合約。」

月底入院醫左膝 暫不拍劇

GiGi姐表示暫時不會拍劇，因為本月底會入醫院，為左膝接受手術，之後還要休養3個月：「拍《吾淑吾食》時左膝突然肌肉撕裂，影響走路和上落樓梯活動能力，拖了4年終於做手術了。」

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