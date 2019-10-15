白雪仙獲教大頒榮譽博士

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殿堂級大老倌白雪仙（仙姐）畢生奉獻粵劇，矢志於保育、活化和革新粵劇傳統藝術。她生於梨園家庭，13歲拜薛覺先為師，僅14歲便擔綱正印花旦。雖然她的星途順遂，依然謙虛好學，一直勤力練戲，琢磨技藝，追求完美。

1940年代，仙姐與任劍輝初結戲緣，「任白」傳奇由此而生，對其演藝事業影響至深，二人與著名劇作家唐滌生合作無間，一方面將京劇與崑曲融入劇目，另一方面改良舞台及演出效果，令粵劇蛻變成講究造詣的藝術，雅俗共賞。

悉心扶掖後進

任白於1963年創立雛鳳鳴劇團，為新秀提供演出機會。多年來，仙姐悉心扶掖後進，孕育多名當代粵劇名人。於2004年至2019年間，仙姐更以任白慈善基金名義，親任藝術總監帶領龍劍笙、陳寶珠先後伙拍梅雪詩，活化多齣傳統粵劇戲寶。

獲多間大學表揚貢獻

為表揚仙姐在粵劇保育及革新等方面的貢獻，香港特別行政區政府於2013年向其頒授金紫荊星章。仙姐於1996年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，並先後獲香港大學、香港樹仁大學及香港中文大學頒發名譽或榮譽博士學位。