《金宵大廈》結局疑為續集鋪路 阿蕭變身飛機師再遇Alex

阿蕭回到過去產生蝴蝶效應

《金宵大廈》播出以來掀起追劇潮，監製葉鎮輝與編審羅佩清曾說劇中單元故事，表達不同的怨念、執念。第19集出現疑用紙皮車推阿蕭落海的阿婆，觀眾紛紛猜測她到底是誰？葉鎮輝之前接受《明報》訪問，指加入阿婆角色想表達阿蕭內心的執迷，想返從前救CoCo，但結局未有再交代阿婆是誰。

結局阿蕭兩度回到過去，但未能阻止被狐仙附身的林老師年輕時的林哥仔（張彥博飾）獸性大發，大開殺戒，但CoCo一番話令林哥仔似有醒覺，至於50年後的林老師（劉江飾）亦解開多年心結。

金宵大廈住客有好結局

CoCo死前知道眼前旭輝其實是阿蕭，說一切命中注定，沒有遺憾。回到現代，Alex仍是空姐，重遇昔日金宵大廈住客，各人都有好結局，但Alex不認識他們，踏足陌生的金宵大廈卻有似曾相識感覺。她之後在天台酒吧參加聚會，突然鏡頭影着林老師與林哥仔同時出現，在對面天台抱着黑貓靚寶望着Alex，接着飛機師阿蕭與Alex擦身而過，再回頭對望，Alex眼有淚光，阿蕭就微笑，似盡在不言中。

林老師林哥仔同場出現

網民普遍滿意結局，但有疑問為何林老師與自己年輕時的林哥仔會一齊出現，是他們撮合阿蕭與Alex重遇？靚寶身分則仍是個謎？有網民解讀是上一世死得無憾，今世不再被前世事纏繞，命運因此改變。

娛樂組