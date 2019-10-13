發起氣候變化抗議 國會山莊外非法示威 81歲珍芳達被捕

珍芳達發起的Fire Drill Fridays聲稱逢周五中午11時，無論晴天、雨天、下雪或暴風雪，他們都會到國會山莊展開連串示威活動。她在官網表示，已受夠民選議員漠視氣候變化的問題，工業界毁壞地球並從中取利。她早前接受傳媒訪問時表示，將搬到華盛頓居住4個月，效法瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg），全力對抗氣候暖化，並接觸相關官員，要求他們為氣候變化採取行動。珍芳達和其他抗爭者會展開公民抗命，並預計每周五會被捕。

被扣上手銬帶走

身穿紅色大衣的珍芳達前日跟其他示威者現身國會山莊，並發表講話，要求當局採取行動保護環境。之後在階梯上反覆呼喊氣候變化的相關口號，其後被警方拘捕，並扣上手銬帶走。警方發言人在聲明中表示：「美國國會警局今天逮捕16人，因為他們違法在國會山莊東側抗議。」據悉珍芳達在數小時後獲釋。

現年81歲的珍芳達來自演藝世家，父親是已故著名演員亨利方達（Henry Fonda），今年8月逝世的胞弟彼得方達（Peter Fonda），以及侄女碧姬芳達（Bridget Fonda）俱投身影壇。珍芳達曾分別以《花街殺人王》（Klute）及《榮歸》（Coming Home）兩度成為金像影后。

珍芳達曾積極投入反戰運動，1972年越戰期間，親赴河內慰問北越兒童；她頭戴鋼盔坐在高射炮架留影的照片，更得到「河內珍」（Hanoi Jane）稱號，成為反戰明星，卻觸怒不少美國保守派。