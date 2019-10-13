捲艷照風波令《梅蘭芳》戲分全刪 阿嬌演出陳凱歌節目補遺憾

鍾欣潼在《演員請就位》跟50名中港台演員鬥演技，香港代表除了她之外，還有顏卓靈。擔任導師的有陳凱歌、趙薇、郭敬明及李少紅。

阿嬌出場時令現場人士驚訝得「嘩」了一聲，陳凱歌說︰「鍾欣潼的出現令我大吃一驚，她不需要來到這樣一個節目，但是她來了。我覺得她這麼做，感動我的地方是她勇於面對自己。」

哽咽說出「彌補」兩字

阿嬌透露參加節目的原因是為了彌補遺憾，她說︰「我已經入行18年了，今天來到這裏，也是我人生最大的挑戰，我一定會盡力的。其實我來是要彌補以前一個遺憾，本來有機會參演《梅蘭芳》，因為我有一個事情，所以沒辦法在導演（陳凱歌）的戲裏面出現，所以這一次我來就是要……彌補。」

說到最後，阿嬌哽咽說出「彌補」兩個字。陳凱歌說︰「我太明白了，也很感動。為這個，應該給你鼓掌！」

飾演梅蘭芳第二任妻子

《梅蘭芳》2008年12月及翌年1月分別在內地、台灣及香港上映。阿嬌在電影中飾演梅蘭芳第二任妻子福芝芳的年輕版，可惜其戲分受艷照風波影響，最後全被刪走。

娛樂組

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