《金宵大廈》今晚大結局 監製編審終極劇透 靚寶林老師正邪對立 CoCo唔係神秘阿婆

《金宵大廈》結局的預告片回到過去，張彥博飾演的林哥仔（林老師年輕），眼神如野獸，狂性大發殺人，連CoCo（李施嬅飾）也不放過，最後她跟旭輝（陳山聰飾）滿身血痕倒臥船艙。《金》劇監製葉鎮輝稱，觀眾睇完第19集，也猜到林哥仔被狐仙附身，「金宵大廈的歷史講過建築時挖出狐仙石，找來小朋友打生樁，被犧牲的正是林哥仔，因狐仙石助破繭而出，活過來。自此他的生理與心理也變化，入夜、黑暗的地方會獸性大發殺人」。

CoCo與旭輝下場要死

葉鎮輝表示，黑貓靚寶的出現似天使，金宵大廈內的人遇危險，牠會出現，男女主角相遇也因牠聯繫起來，靚寶是忠的。至於狐仙，不能以奸來形容，劇中舞小姐也拜狐仙求助，但靚寶跟林老師是對立的。

至於神秘阿婆引發網民熱議，有揣測是老年版CoCo？他說：「絕對唔係！CoCo與旭輝的下場一定要死，否則哪有今世的Alex與阿蕭。」他解釋，前晚其中一幕阿蕭被阿婆推落水，初設定是意外，後來想加強劇集信息，正如每個單元故事也表達不同的怨念、執迷，阿婆的出現正表達阿蕭內心的執迷，想回到以前救CoCo，又要見Alex。加了阿婆的角色，似有古怪，讓觀眾有想像空間。網民猜神秘阿婆是老版CoCo，李施嬅回覆說：「哈哈！ 想像力超強，《金宵2》應該問問大家拿靈感！」

編審較愛CoCo與旭輝

葉鎮輝稱前晚一集播出的天台戲，CoCo與Alex「對cut」出現，李施嬅是超班表現，他稱大結局最後一場戲更正，不能錯過，「整個拍攝過程很開心，也值得回味，但我覺得未做到100分。我跟老細說，只做到70分左右，包括景、拍攝手法、人物關係或故事也可以再挖深。始終帶實驗性質，我跟編審也有顧慮觀眾對這形式是否接受，有很大進步空間！」

《金宵大廈》編審羅佩清接受訪問時稱，創作《金》劇是新嘗試，講故事形式、表達，皆屬偏鋒並不是一般「入屋」劇種，可能某部分觀眾喜歡，但不是大眾口味。結果觀眾喜愛此劇的程度是她意想不到的，也證明觀眾接受程度很高，認真不簡單。她創作了一對男女的前世今生故事，她較喜歡1960年代的CoCo與旭輝，兩人吞雲吐霧的交流，舞女大班跟壞警察的戀愛，帶邪氣特別有感覺。

靚寶家族有望演續集

《金宵大廈》另一話題是黑貓「靚寶」身世之謎？羅佩清笑說：「我有朋友話靚寶是神獸，佢有power做到一些事，也可以說是金宵大廈的守護者。」劇中眾多角色，靚寶也是羅佩清最愛。她指靚寶不單止可愛，帶迷幻感覺又有表達能力。拍《金宵大廈》時牠才幾個月大，現在牠已做爸爸，拍續集時可能靚寶家族同演出。

羅佩清提到《金宵大廈》故事是以「執念」來推動，包括男女主角的愛情與單元故事，每個故事帶出不同信息。問及結局安排？羅佩清說：「我睇自己的故事好少睇到喊，但很多幕後與藝員也說看結局時哭了，人生總有遺憾。總之《金宵大廈》結局是我跟監製也最滿意的。」

娛樂組