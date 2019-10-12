《小丑》華堅馮力士帶旺紐約長樓梯 變IG打卡熱點

《JOKER小丑》以1980年代的葛咸城為背景，講述小丑成魔的經過。相比同類型電影如《蝙蝠俠：黑夜之神》主要以芝加哥扮作葛咸城的設定，新片改在紐約及鄰近的新澤西州取景，隨着電影叫好叫座，戲中不少場景，隨即成為影迷到此一遊，以及網民打卡的最新熱點。

海報預告片留印象

話說《JOKER小丑》開畫前，華堅馮力士以誇張的小丑造型，在紐約布朗克斯的某條長樓梯上起舞，這個畫面先後出現在宣傳海報和預告片中，早已令人留下深刻印象。隨着新片上映，這條樓梯更成為社交媒體Instagram（IG）用戶的打卡熱點，遊客亦可透過Google Map輸入地址「Anderson Ave & W 167th St, The Bronx」，即可輕易找到它。

另外，在小丑入魔之前，以街頭展示廣告牌謀生，卻經常遭到童黨挑釁甚至攻擊，這場戲正是在新澤西州的派拉蒙劇院拍攝，可惜這幢擁有過百年歷史的建築物，如今已經倒閉，多得劇組人員令它短暫復活。

至於小丑觸發葛咸城民眾暴動，齊集在韋恩大樓外示威的拍攝場地，現實是新澤西州的威廉布倫南法院，還有紐約曼哈頓大橋、貝德福德大道車站等電影場景，亦將成為遊客必到的另類景點。

鎌倉車站人滿之患

事實上，電影的宣傳威力無遠弗屆，更可帶動國家或地區的旅遊業，例如日本動畫《你的名字》曾經出現的飛驒古川駅、信濃町天橋等，都成為當地影迷及海外遊客的「打卡位」；戲中男女主角瀧和三葉長大後，再於東京須賀神社前的長樓梯重遇，令到這個平凡場景，從此變得浪漫起來，這跟《JOKER小丑》的紐約長梯實有異曲同工之妙。

另一例子是日本動畫《男兒當入樽》，主角櫻木花道在鎌倉高校前駅前，遙看心儀女同學一幕，動漫迷奉為經典，無論日本抑或海外粉絲都慕名而來，好處是帶動鎌倉的旅遊業，據當地觀光部門統計，每年到訪鎌倉的遊客人數多達2000萬，《男兒當入樽》功不可沒。

負面影響則是遊客太多，經常擠滿車站外的馬路，導致險象環生，有關部門今年4月決定把這個「景點」列入禁止拍攝區域，情况跟荷李活片《變形金剛：殲滅世紀》來港取景後，令到鰂魚涌的海山樓出現人滿之患，嚴重影響附近居民生活，可謂不相伯仲。

李小龍故居遭拆卸

電影與生活息息相關，不禁令人聯想起國際武打巨星李小龍位於九龍塘的故居，原本由地產富商余彭年擁有，他曾計劃把物業捐出，改建成為李小龍博物館，卻因未能與政府達成共識，加上余彭年死後，鬧出爭產官司，計劃最終擱置。如今「龍屋」動工清拆，港人集體記憶，從此灰飛煙滅，實在令人唏噓。