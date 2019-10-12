命運遇上林志玲 Akira讚老婆像花一樣美

Akira在片中因命運認識女主角，他相信命運。與林志玲結婚是否命運？他說：「地球上有幾十億人口，擦身而過的人非常多，遇到志玲也是命運安排，是人生必經的命運。」他前晚在放映後座談會形容林志玲像花一樣美，「像她經歷過這麼多辛苦的路和批評，愈砥礪愈美麗，她就是一個美麗的人」。問到林志玲的優點？Akira霸氣用中文說：「全部都喜歡。」他表示愛是世界語言，會用行動表現。接着他用日文及中文說「我愛你」，又說會明確告訴林志玲。

Akira希望組織一個陽光正面的家庭，「雖然還不知道自己到時會是一個怎麼樣的爸爸，等生出來後，會跟志玲一起成長，真的有好消息一定跟大家說」。問他與林志玲的結婚照？他說結婚是一輩子只有一次的事，都想把美好的事記錄下來。不過日本文化很少公開婚照，他知道台灣會公開，如果有機會，會跟大家分享。

林志玲母女檔拍廣告

林志玲早前與媽媽吳慈美母女檔拍廣告，以純白仙子造型現身！林媽媽近年屢傳健康欠佳，她在廣告中氣色很好，精神飽滿，氣質不遜於林志玲。

工作人員表示林志玲高顏值，一定是遺傳自林媽媽。林志玲說︰「跟媽媽拍攝廣告特別有意義，為了照顧媽媽，我很想要健康起來，每天最少做半小時運動，同時注重營養均衡。」

圖文：自由時報