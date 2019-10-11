《信用欺詐師》小手伸也認呃女粉絲 長澤正美亦曾遭「鹹豬手」

文：蘇珮欣

小手伸也曾演《信用欺詐師》，原來戲如人生。據《週刊文春》報道，小手伸也在2017年透過社交媒體Twitter，認識了女粉絲遠藤裕美（化名），兩人約會期間，小手伸也自稱單身，並跟女方多次發生性關係。

已婚扮單身搞不倫

數個月後，小手伸也以「身邊出現重要的人」為借口，向女方提出分手。直到最近小手伸也亮相某綜藝節目，自爆2011年已婚並為人父，女粉絲才發現受騙。

對於女粉絲的指控，小手伸也在接受雜誌追訪時，否認曾與女方發生性關係。其後再次受訪，終於改口承認，但強調二人並非拍拖，只是與對方交流，又表示他所屬的下北澤劇團，經常有演員搞不倫戀。事件曝光後，小手伸也被炮轟是騙子，還把下北澤劇團「扯落水」。

小手伸也昨日透過官方網站公開道歉，表示記者在他出門時突然追訪，他在緊張的狀態下，才否認指控；其後再次接受訪問，終於承認責任，「全因為我失德所致，對於自己的不成熟感到痛心，亦被太太責罵，我會深切反省，接受所有批評，誠心並努力地恢復大家對我的信任。」

長澤正美被摸臉

事實上，小手伸也並非首次爆出性醜聞。今年初長澤正美為《信用欺詐師》電影宣傳時，曾爆料指小手伸也突然摸她臉頰，又目睹對方用手抹汗，欠缺衛生，感到十分討厭。