與古天樂投影合唱 謝安琪紅館騷齋唱不說話

記者：柯美

攝影：黃梓烜

謝安琪相隔3年再度踏上紅館開演唱會，除了唱最後一首歌《773312》前，向觀眾鞠躬道謝說了句「謝謝」兩個字外，全晚沒有與歌迷分享任何說話，亦沒有encore，全程只唱歌，共唱了23首，演唱會在10時40分結束，為時兩小時。

播殺死麥浚龍短片

甫開場，身穿白色長拖尾裙的Kay，在布幕後唱出一曲《畸》，然後現身大型畫框中唱出《囍帖街》、《鍾無艷》等歌曲，她將雙手套在一幅有畫框的白布上，恍如畫中人。換衫位則用短片來間場，大玩投射效果，利用投射做出不同感覺，表達不同意境；其中一條短片，Kay手持一把刀狂插老闆麥浚龍（Juno），Juno滿身鮮血伏在枱上，Kay雙手和衣衫沾滿鮮血，場面血腥，短片播畢後，她唱出《人妻的偽術》。Kay全晚換了多套衫都是同色調，其中一件用紗布蒙面，只露出雙眼Kay還一顯身手，彈奏一曲。

古天樂化身財經報道員

古天樂（古仔）先後兩次「現身」，包括短片與投射效果，他化身財經新聞報道員說：「近期恆生指數一度跌超過一萬點，是自97金融風暴以來最大跌市， 單日蒸發接近一萬億。」全觀眾起哄，最後他拋下一句：「我啱啱訂咗婚，晚安。」之後透過投射效果，古仔再度「出場」，跟Kay合唱《（一個男人）一個女人和浴室》，不一樣的「同場」合唱，為歌迷帶來驚喜。

前晚約7時45分，有近20名防暴警察在紅館外圍現身，令準備入場的觀眾側目。近期演唱會開場前後，不時出現「附加」環節，Kay的演唱會亦不例外，現場有觀眾叫口號「香港人，加油！」又有觀星筆。Kay沒有encore，但有觀眾大聲唱近期網民惡搞歌曲《肥媽有話兒》作為散場前encore歌。

歌迷對個唱反應極端

演唱會結束後有歌迷在Kay的facebook留言表達意見，有人讚是用心製作、有型、是藝術品，但也有人表示失望，經典的本土社會歌也不在歌單上，嫌太「麥浚龍」，有網民留言：「期待下次再開演唱會，真的可以做番自己（謝安琪）。」

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