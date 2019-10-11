關智斌操肌赴歐影性感相

林子博獲鄰居贈5位數支票

林子博不獲無綫續約後首個司儀工作，他表示離開無綫後，有很多人向他伸出援手，令他感受到人間有情，「不單圈中人，昨日我所住大廈的業主立案法團主席，給我一張5位數字的支票。對方平時經常鬧人，但原來有感性一面。他看着我一對小朋友長大，小朋友會跟他打招呼，最近得知我太太患病，說是小小意思。走在街上，不相識的舖頭老闆都會叫我加油，說低潮一定會過的」。

工作排到農曆年 未夠開支

林子博稱古天樂也致電給他，問ViuTV劇集《地產仔》的導演找了他沒有。林子博說：「我和古仔同期出道，當年一齊拍卡拉OK，ViuTV這個劇是他介紹的，導演找我傾角色，還有兩個角色給我選擇，令我受寵若驚，有得做已經開心，所以交回導演決定。」他透露工作已排到農曆年，每月都有3個活動工作，不過未足夠應付每月開支，收入亦不及以前，「又要交租，又要應付太太醫療開支，希望繼續有工作機會」。

記者：柯美

攝影：孫華中

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