韓星退伍趕拍新劇 池昌旭《請融化我吧》老土當時興

任時完《地獄》贏口碑

今年先後完成兵役的任時完、姜河那及池昌旭，退伍後火速接拍新劇。任時完跟《鬼怪》李棟旭合演有線台OCN劇集《他人即地獄》，在Viu煲劇平台同步上架，上周剛播出第10集結局，收視率錄得3.9%，以有線頻道來說，只算不過不失，然而劇本跟足原著漫畫，把主角的黑暗人性與血腥殺戮場面忠實呈現，所以口碑甚佳，任時完與李棟旭的表現也獲好評，網民紛紛要求開拍續集。

姜河那《山茶花》貼地

至於姜河那與《嫉妒的化身》孔孝真主演KBS電視台新劇《山茶花開時》，串流平台Netflix同步播放。上月開播以來，收視節節上升，上周播出第12集，更創出12.9%高位。有傳劇集叫好叫座，劇組打算添食8集。姜河那飾演一名鄉村警察，對單親媽媽孔孝真一見鍾情，但遭村民反對，此時孔孝真遭連環殺手盯上，姜河那拚死保護女方。

《山茶花開時》講述單親媽媽受盡歧視，但仍努力活下去的「貼地」題材，劇情簡單流暢，演員表現出色，姜河那面對愛情的直率表現，值得一讚。

池昌旭《融化》太浮誇

反觀池昌旭新作《請融化我吧》，由《九家之書》申宇哲執導，《大力女子都奉順》白美瓊編劇，講述池昌旭飾演電視台綜藝節目製作人，為了拍攝冷凍人技術的紀錄片，親身上陣接受24小時冷凍挑戰，結果發生意外，他跟女主角元真兒慘被冷凍20年。

首集找來韓國樂隊FTIsland主音李弘基客串演出，上月首播收視率僅得2.5%，較上一季《阿斯達年代記》結局的7.4%成績，流失接近5%，上周播出第4集略為回升，仍徘徊在3.2%低位。

池昌旭新作未獲劇迷支持，絕對事出有因。首先女主角知名度低，現年28歲的元真兒，出道短短4年，至今仍未有代表作；第二女主角是《天空城堡》的41歲美魔女尹世雅，跟池昌旭的外形與年紀均有距離，難以塑造成情侶檔，變相令池昌旭獨撐大局。

更重要的是，《請融化我吧》拍攝手法老土。故事設定在1999年，池昌旭與元真兒接受冷凍的實驗室猶如貨倉，所謂高科技器材卻似1970年代產物，負責實驗的教授神神化化，欠缺說服力兼「離地」。20年過去後，池昌旭終於甦醒，鏡頭竟突然轉到他已換好衣服，在首爾街頭暈倒送院，感覺兀突。加上池昌旭與親友重聚的大哭大鬧場面，更是浮誇，難怪觀眾吃不消。港迷可透過Viu煲劇平台同步收看。

退伍男神排隊登場

至於其他退伍男星，金秀賢雖未有新作，但早前客串《德魯納酒店》，迅即掀起網絡熱話；李敏鎬已為新劇《The King：永遠的君主》開工；周元及男團2PM成員澤演亦分別落實接拍《Alice》及《The Game：向着零時》，看來明年韓劇界才是一眾男神的真正「戰場」。