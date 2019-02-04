ViuTV節目大曬冷搶無綫風頭 鄧麗欣伙MIRROR拍劇嗌頭痕

鄧麗欣在劇集《男排女將》中飾演教練，她稱能拍攝排球題材的作品是夢想成真。至於酬勞是否很豐厚？Stephy笑說：「講夢想就很難講酬勞，最難得遇到好角色和好劇本。暫時15集，12月開拍。」談到與MIRROR合作，Stephy笑言終明白為何當年大家說見到Cookies很頭痕，她也分不清MIRROR各成員，要再認識一下。

問她覺得男友王子和姜濤誰較靚仔？Stephy甜笑說：「這還用問？我一定偏心的，但我不喜歡畫公仔畫出腸。」此外，Stephy憑《金都》入圍金馬獎的「最佳原創歌曲」，她表示很開心相隔4年再出新歌得到大家認同，但因事未能出席。

鄧麗欣袁富華預告缺席金馬獎

同樣以工作理由不出席金馬獎頒獎禮的袁富華，去年獲金馬獎「最佳男配角」，今年憑電影《叔•叔》升呢入圍角逐影帝，他表示提名名單出爐前已安排要去日本做戲劇指導，「不能出席，沒想到大會仍給我提名。（可有信心得獎？）抱平常心，作為演員做好自己本分便可，不要去想結果」。談到很多香港電影人都放棄出席，他說姑勿論是什麼原因，每個人的意願都應該尊重。

李麗珍新片為低下層發聲

李麗珍與葉蘊儀及張慧儀，繼無綫劇《女人俱樂部》後再合作，在ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》中演「開心婦女組」。李麗珍笑言劇集快將煞科，演員們輪流「萬歲」請食乳豬及乳鴿等，令她吃肥了，所以都要積極減肥，因她最近接了復出後首部電影，內容是為香港低下層發聲，月底開工，目標最少減5磅，戲中她還要素顏上陣。

譚小環有份客串《娛樂風雲》，劇中會大開金口唱歌，她笑指本來已謝絕幕前唱歌，但今次角色很有趣，飾演過氣女歌星。提及公共關係科總警司謝振中曾是小環好友，最近謝Sir與家人的傳聞多多，小環稱近日忙拍劇故不清楚。

鄭浩南回港拍劇

久未在香港露面的鄭浩南，將參與新劇《地產仔》。今次回歸香港拍劇，他覺得ViuTV是有衝勁的電視台。鄭浩南談及香港社會狀况，「這段時間很多人都覺得香港很亂、唔掂，但我認為很多事情要靠自己判斷，我覺得香港不會有事，因我們1960年代出世的，經歷過太多事情，最後也安然度過。雖然有人會覺得我移民（早年移民加拿大，現長居大馬）了，在講風涼話，但這裏是我出生的地方。」

廖碧兒與舊愛品酒

廖碧兒被指與「富二代」舊愛盧啟賢在餐廳約會，她否認二人翻撻，解釋只是朋友食飯飲酒，同場還有其他朋友，亦澄清當時他們並非在討論時事：「我不是報道所講又講中文，又講英文，其實是在講法文，講品酒話題。」廖碧兒承認一直跟盧啟賢有聯絡，因家人已不在港居住，有時間便相約朋友聚會。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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