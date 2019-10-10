10年前時勢造英雄 黎耀祥演戲享受人生

今年是《巾幗梟雄》面世10年，早前不少網民曬出劇照懷念，亦令黎耀祥（祥仔）勾起好多回憶。祥仔日前回到無綫電視城，在當日拍攝《巾》劇的古裝街接受《明報》訪問，談到10年間的變化感想。他說：「《巾幗梟雄》對我來講是好標誌性的轉捩點，無論在演出上、成績上，都幾懷念。現在電視圈收視約20、30點，以前講40、50點，直逼《大長今》，都幾懷念！」《巾幗梟雄》帶給他很多，之後是另一個世界，可以講是他的黃金10年，「這行好得意，運氣、時勢造英雄。有時有些戲得唔得是兩回事，尤其是10年前電視的影響力仍然好大，一套劇受歡迎迴響好勁。我由奪男配角獎，一路去到做主角及攞獎，成件事是我意想不到的」。

《巾幗梟雄》爆紅不囂張

《巾幗梟雄》播出時，祥仔在圈中已做了20多年，很多事不會太在意，每套劇都盡力做好，不會計算哪套劇會爆出，「我每場戲都做得開心，着重享受拍攝過程。我成日講，黎耀祥做咗咁多年戲，大家都識㗎啦！大家都話黎耀祥做戲好，但原來當一部戲有好多嘢配合時，唔知點解觀眾會特別鍾意你喎！好奇怪，我的感受特別深刻，因為在圈中咁多年，睇到好多人成功，自己浮浮沉沉，好明白當中的分別」。

祥仔當年突然爆紅，但他心態平穩，不會囂張，他稱一向較成熟，已過了輕佻浮躁的階段，「我同自己講，可能成績嚟得遲是一個好處，會穩定去面對。事業只是人生其中一部分，每個階段都學到一些，好踏實去體驗，得到的比任何人都多。不會像訓練班出來突然紅咗，前呼後擁，根本不知發生什麼事，亦處理不到。當我累積咁多，會看到當中的價值同得失，當時會覺得成個世界唔同晒，但可以好踏實地接受這分成功。」

成功後變化大到不得了

回望過去10年，祥仔坦言變化大到不得了，「首先一定要講經濟上，成功之後，發現在市場上是主角，跟有點知名度被人認識是兩個不同的價值，《巾幗梟雄》後我有好多廣告，是以前不覺得會有的，原來跳到去那個位置，商機可以咁多。另一個體驗是演員的價值，有時不是你好定壞，或者觀眾鍾唔鍾意你，黎耀祥一向不是太討厭的人，就算做二線配角，都好多人讚我做得好，但原來去到一個市場價值，就是另一樣嘢，可以講是有價值的工具或者位置，對我是最明顯的分別。我以前演戲就演戲，但原來影響力會咁大，咁多人留意住你，會說因為你影響到他，尤其網絡上睇到好多人話被我演的戲得到鼓勵，『人生有幾多個10年』好振奮，我是一個慢慢努力的成功例子，好似成為一個模範、指標，相對是大過我演戲的成就」。

祥仔一直都是做回自己，個人比較成熟，「不過都會有壓力，以前我演戲是自己去演，套劇播出，傳媒焦點都在主角身上，好少會提到配角。當做主角後，大家的焦點落在你身上，有什麼都關你事，是另一種學習，要兼顧好多。以前出街無人理，或者望吓你，認得是做電視嗰個，但分分鐘名都講唔出。這10年間自己都成熟咗，人際關係、社會關係、演員同觀眾的關係，好多嘢都諗多咗」。

慶幸沒有天使變魔鬼

有說「人紅是非多」，但完全無發生在祥仔身上，他說：「好彩，我個人比較定性，由細到大比較成熟、穩重，20幾歲已經老定咗，加上日積月累，都算託賴，聽人對我的評價都OK，不會有人話我乞人憎，不會得意忘形。始終人有時可能有劣根性，突然天使變魔鬼，慶幸我沒有，10年來對我是一個磨練。」

以前人話「十年人事幾番新」，但《巾幗梟雄》後，出現柴九金句「人生有幾多個10年」，祥仔說：「兩個意思相同，10年是代表一個階段，不會12、15、20年。10年是一個指標，大家會以10年做期限，希望要達到一個目標，所以我講《巾幗梟雄》的影響不止是戲，甚至因為黎耀祥做咁多年，觀眾睇住黎耀祥成長，原來人生在10年可以分咗個階段，無論角色或黎耀祥，10年就係一個成績，之後再定下一個10年。我之前做咗20幾年，不會想到自己會影響到人，會有好多保險公司、大學講座搵我做。」

最喜愛《巾幗梟雄之義海豪情》

經歷「黃金10年」，祥仔做了約20部劇集男主角，是否沒有一套能超越《巾幗梟雄》？祥仔直言：「絕對無，一個作品的成績，爆發力，不是我一個人可以做到。《巾幗梟雄》成功是台前幕後好多化學作用，好多緣分配合，將件事成就出來。所以過咗10年，自己更加謙虛，知道10年前套劇爆出不是全因為你。每套劇的台前幕後都努力想做好戲，但未必有此力量，是一個命運，天時地利人和，令我更加信命運安排，是奇妙的10年。」

拍過數十部劇集，最喜愛劇集是否《巾幗梟雄》？祥仔說：「不是，我會選《巾幗梟雄之義海豪情》排首位，其實好多劇我都好鍾意，像去年拍的《殺手》，角色經歷完整性，還有《楚漢驕雄》的韓信，我喜歡演戲是從角色中經歷好多跌蕩，因為人生好平淡，特別是我的人生就更加平淡，沒有特別衝擊或可歌可泣的事，所以在演戲上尋求滿足。還有一套我好喜歡是很久以前的《情陷特區》。其他有《西遊記》演豬八戒、《射鵰英雄傳》老頑童周伯通等。我鍾意演戲是可以研究人性，人生經歷有什麼啟發，演戲上追求完整，似番真實的人生。」

現在是否難遇到想演的角色？他承認難，「近年多偏重娛樂性，或者純粹劇情帶動，好難遇到角色在人性上的描述有啟發，或者有得着，我歸類近年演的戲比較商業，沒有太深入的啟發」。

記者：葉靜文

攝影：劉永銳

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