米高比爾新片《鬼影特攻》 香港夜景疑幻疑真

預告片日前曝光

《鬼影特攻：以暴制暴》首條預告片日前曝光，故事講述「死侍」賴恩雷諾士等6名背景神秘、各懷絕技的富豪，雖然來自世界各地，卻懷有同一目的，就是藉着假死，刪除過去，然後對法律難以制裁的壞蛋執行私刑，改變未來。

正如預告片中，賴恩雷諾士一臉輕鬆地說：「死亡最大的好處就是獲得自由，不用聽命於任何人。」他跟其餘5名拍檔，有人擅於槍法、亦有專業黑客，各人互補長短，攜手「私了」罪犯，彷彿就是現實版的復仇者聯盟，配合米高比爾一貫的飛車、爆破、槍戰等場面，充滿官能刺激。

還記得米高比爾早前拍攝《變形金剛：殲滅世紀》及續集《變形金剛：終極戰士》，均曾來港取景，前者更令鰂魚涌的海山樓，變成國際聞名的「打卡」熱點，不少遊客慕名而來。新片《鬼影特攻：以暴制暴》同樣出現維港夜景，看來導演真的非常「愛港」。

《高凶浩劫》同樣扮香港取景

預告片一開始，首先出現中銀大廈、國際金融中心等令人熟悉的香港地標，然後鏡頭一轉，出現兩幢外形奇特的建築物，賴恩雷諾士與拍檔的追捕行動，正式在此展開。有趣的是，這兩幢古怪大廈，跟狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演《高凶浩劫》的摩天大樓一樣，都是利用電腦特技，憑空出現在港島上，情况就如《變形金剛：殲滅世紀》戲中主角柯柏文，騎着恐龍金剛從內地張家界一躍來到香港鰂魚涌並無分別，都是米高比爾捉弄觀眾的小把戲。

如此說來，米高比爾及賴恩雷諾士等台前幕後，根本毋須來港取景，只需利用一些維港兩岸的「空鏡」，便可透過後期製作，拍攝出《鬼影特攻：以暴制暴》的香港戲分，有關做法亦是荷李活常見，例如去年在港上映的新版《盜墓者羅拉》，戲中吳彥祖出現在香港仔漁排，其實是在南非開普敦某個影城搭建；《奇異博士》出現三大聖所之一、貌似本地雷生春的建築物，亦非實地取景，類似例子多不勝數。

部分舊戲拍出香港美景

凡事總有例外，由1970年代的《鐵金剛大戰金槍客》，到近年的《盜墓者羅拉：生命之匙》、《蝙蝠俠：黑夜之神》、《攻殼機動隊》及《斯諾登風暴》等，一眾主角現身尖沙嘴半島酒店、銅鑼灣環形天橋、中環國際金融中心頂樓，拍攝出一幕幕令港人既熟悉又陌生的場景，驚覺香港原是這樣美，今天看來感觸尤深。