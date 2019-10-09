《哪吒》代表內地報名角逐奧斯卡

今年4月，美國影藝學院宣布把沿用多年的「最佳外語片」名稱，來屆正式改為「最佳國際電影」，藉以突顯這個獎項的國際認受性。繼早前公布的香港代表《掃毒2天地對決》、台灣代表《誰先愛上他的》，以及韓國代表《上流寄生族》等之後，內地代表的神秘面紗亦終於揭開，結果並非如外間猜測的《流浪地球》，而是年僅38歲的餃子（原名楊宇）執導首部長篇動畫《哪吒之魔童降世》。

《哪吒》收49億人民幣

事實上，《哪吒》自今年7月在內地上映後，截至目前為止，累積票房已達49.1億人民幣，取代《流浪地球》成為內地最賣座電影第2位，僅次於吳京自編自導自演的《戰狼2》（56.8億人民幣）。巧合的是，《戰狼2》前年亦曾代表內地角逐奧斯卡同一獎項，可惜空手而回。

《哪吒》講述元始天尊提煉出靈珠和魔丸，本應是靈珠轉世的哪吒，卻因太乙真人的失誤，變成魔丸托世，注定成為混世魔王，雖然父母並沒拋棄他，但卻得不到陳塘關人民的認同。面對他人的誤解和天雷的降臨，哪吒拒絕屈從命運安排，更憑藉一己之力挽救蒼生。

導演楊宇放棄當醫生

《哪吒》導演楊宇本是醫科畢業生，但因熱愛動畫，決定放棄本業，躲在家中自學動畫製作，2008年他憑動畫《打，打個大西瓜》贏得柏林影展短片單元的評委會特別獎。其後獲得內地大型電影公司投資，《哪吒》得以開拍。

除了《哪吒》外，日本亦以新海誠執導動畫《天氣之子》代表參賽，成為繼1998年宮崎駿執導《幽靈公主》後，另一參賽動畫。

內地自1979年起，首次派出電影角逐奧斯卡最佳外語片獎，至今只有張藝謀執導的《菊豆》和《英雄》，成功躋身最後五強之列，來屆《哪吒》能否超越前人成就？美國影藝學院將於明年1月13日公布正式入圍名單，屆時自有分曉。