大仔英美留學半途而廢 浪費百萬學費 羅霖：供三子讀書做到80歲

記者：柯美

攝影：劉永銳

羅霖昨日跟契姐鄭明明出席美國格林威爾大學「留學資助計劃」發布會，育有3名兒子的羅霖表示，現年14歲的細仔Jonathan已讀中學，所以前來了解資助計劃的詳情，如合資格，將來細仔到外國升學，可減輕她的經濟負擔。

二仔取得獎學金

供一個小朋友出國留學，單是每年學費也不菲，何况羅霖有3名兒子。她慶幸現在於美國洛杉機攻讀心理學的二仔Jordan，學業成績好，取得獎學金，「我很安慰，雖然不多錢，但聊勝於無」。

至於大仔Nathan分別在英國和美國攻讀了3年法律課程，最後卻半途而廢，去年選擇返港修讀平面設計，羅霖說：「大仔轉科要重新開始，之前花了7位數字就白白浪費了！初時我都不開心，怪責他不體諒媽咪工作辛苦，所以跟他談了很久，最終以大仔的情緒和興趣為依歸，小朋友開心和健康最重要，我只好工作到70、80歲。」

問羅霖大仔讀法律是否壓力很大？「是的，加上大仔比較內向，不懂處理一些對外及語言挑釁問題，不似二仔那麼堅強」。

細仔懂照顧哥哥

羅霖大讚細仔乖，9歲開始已懂得照顧兩名哥哥，她笑說：「沒辦法，環境所迫，適者生存，因他要討好兩個跟他年齡相差很多的哥哥陪他玩，自小要看哥哥面色做人；之前去韓國旅行吃韓國燒，都是細仔燒東西給哥哥吃。」

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