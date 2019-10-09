挑戰「環島泳」唔衰得 盼創新紀錄 方力申自嘲肥底15年無游水

記者：陳釗

攝影：孫華中

距離出戰「環島泳」剩下不足1個月，方力申有種「時間始終會到」的感覺，這大半年來即使每日操練，但仍覺得不夠時間準備，「我最後悔是低估了在大海游水的難度，以前我覺得游泳如行路般簡單，一落海才知『大鑊』，即出現眼發炎、脫水及嘔吐等情况 」。他笑稱當藝人從未如此有好勝心，反而今次環島泳激發起鬥志。

操水後6小時身體才消腫

小方日前嘗試游30公里，更在海中補給食物，他說：「今次有飯糰、粥和能量gel，但粥是凍的，倒落口的感覺好似食自己的嘔吐物。」他對今次練習體驗甚深，身體磨損外，肌肉十分疲勞，攰得手腳感覺不是自己的，不但頸痛，連臀部都痠痛起來，從未試過如此辛苦。小方由於身體浸在海水長達8小時，以致全身發脹，「原本諗住落水都要靚仔一點，但上水後全身都發脹，連雙眼和條脷都腫了」。問他多久才消腫？「臉很快，但身體都要待6小時後才完全消退水腫」。

社交媒體面世唔敢著泳褲

游30公里已叫苦連天，對於稍後要挑戰45公里，小方可有信心完成？他說：「都有信心，雖然知道會很辛苦，尤其最後15公里必須用意志去克服，今次面子攸關，唔衰得，希望12小時內完成，打破之前有外國人創下12個半小時完成的紀錄。」

小方稱自從有社交媒體後，已15年沒有游泳，再無人見過他著泳褲，「自知肥底，免得未落水，別人見到我中年發福已擰歪面，不如收埋啦」。

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