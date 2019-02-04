《金宵大廈》觀衆170萬 一周最高收視 MIRROR成員Anson為李施嬅伴舞

娛樂組

《金宵大廈》去年上半年拍攝，是Anson Kong參加《全民造星》前的演出。他昨日接受《明報》電話訪問稱，當時身為舞蹈員，除了做演唱會，有時也會在無綫演出。他稱去年4月拍《金宵大廈》，《全民造星》還未初賽。當日他被分配扮演舞蹈員，拍攝時跟李施嬅也沒太多交流，因為他要跟其他人夾舞，所以專心做好舞蹈員的工作。他笑說：「估唔到一年之後會在對面台（無綫）播，自己身分已不同，由舞蹈員成為藝人，覺得這件事好搞笑！」。

Anson Kong：覺得好搞笑

昨日李施嬅被問及對這名舞伴是否有印象？她知道合作跳舞的是Anson Kong，有指今次是MIRROR成員「亂入」，她笑言：「Everyone can be friends！」《金宵大廈》監製葉鎮輝接受訪問，他稱初時也沒有留意Anson Kong參與演出，因為焦點是施嬅，但他在現場影了劇照，施嬅在社交平台分享照片，定鏡看大家便發現了她的舞伴是Anson Kong。

監製：續集角色可能有變

《金宵大廈》的收視由第1集24.8到第10集26.9點，據悉第11集再升至27.6點，收視可謂節節上升，氣勢強勁。早前有傳大結局在周六播，現決定為周日（13日），葉鎮輝稱播放時間由公司安排，周日播也有好處，中間隔了一日讓觀眾更期待，在討論區先討論再齊齊捧場睇結局。由於播結局當日，男女主角陳山聰與李施嬅不在港，故未有安排台前幕後出席飯局一起收看，待演員齊集又有好收視成績，相信公司會安排慶功宴。至於《金宵大廈》續集將會原班人馬還是另有安排？他稱就算山聰與施嬅參與，但角色也可能有變，但肯定奇幻的「金宵大廈」會保留。

分享尾聲絕密場面

葉鎮輝說《金宵大廈》籌備之初，跟編審羅佩清是以實驗性質製作，因為一直少這類型劇集，大家享受創作過程，演員也拍得開心，沒預計收視與口碑會如何。他在拍攝期間也親自影劇照珍藏，並分享了尾聲時的絕密場面，主要是1960年代旭輝與CoCo的浪漫畫面，氣氛相當淒美。