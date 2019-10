LMF新歌《二零一九》：「腐敗政權企圖謀殺細路」

【明報專訊】還記得LMF(大懶堂)嗎?今年成軍20年,12月28及29日假九龍灣國際展貿中心舉行《大懶堂二十祭》,除LMF,還有Josie And The Uni Boys、雞蛋蒸肉餅、My Little Airport、Dough Boy等10隊Indie Band參演。