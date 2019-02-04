潮人潮物：GIORGIO ARMANI 黑藍變奏曲

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

講究細節、剪裁恰當的西裝，無論是男裝或女裝系列，向來都是GIORGIO ARMANI的王牌作。品牌2019年秋冬女裝，繼續貫徹設計主帥的美學風格，描繪簡約利落、不譁眾取寵、大方時尚的設計，延續GIORGIO ARMANI永恆的優雅經典。

今季作品主攻藍色與黑色兩種冷色調互相映襯，突顯深藏不露的內涵和格調。線條簡約的黑色短西裝，以藍色條子綴邊，就如漆黑夜裏劃破一道藍光，將主題清晰鮮明呈現。

藍黑互相映襯

藍色天鵝絨套裝，紋理恍如湖水中的浮光掠影，輕滲一縷幽幽淒美感，不經意流露沉鬱氣質。縐褶綢緞上衣，配黑色天鵝絨長褲；或是偏中性設計的拉鏈短夾克配彎曲邊長褲，正是利用寬鬆與貼身的剪裁營造強烈矛盾對比，突出女性婀娜身形線條，頃刻間流露迷人自信魅力。

模特兒：Sarah W.@Primo Management Ltd.

髮型及化妝：Yankee Choy@Stimage

場地：GIORGIO ARMANI TST K11 MUSEA