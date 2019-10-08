玻璃教堂行禮夢想成真 陳鈺芸耍雙節棍賀出嫁

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陳鈺芸（JuJu）與司徒永華（Antony）的婚禮獲不少家人及好友從香港、澳洲及世界各地飛往洛杉磯出席，當中包括於《花木蘭》飾演木蘭父親的荷李活資深華裔演員馬泰（Tzi Ma）、荷李活監製John Wirth和Ralph Winter等。儀式於當日下午於太平洋海岸懸崖邊著名的玻璃教堂Wayfarers Chapel舉行。

一對新人感動落淚

一對新人採用西式婚禮儀式，婚禮前新娘的婚紗不能讓新郎看見，所以他們早上一直沒見面，直到JuJu由爸爸帶進教堂，Antony才第一次看見JuJu穿的性感婚紗，高貴優雅。JuJu在父親牽着她的手進入教堂時，她已感動到落淚。JuJu表示自小已很喜歡玻璃教堂，覺得很浪漫，她一直希望能夠在藍天白雲下的玻璃教堂內結婚。JuJu說：「真係要多謝老公！是他搵到呢個教堂畀我，令我今日夢想成真！我與爸爸踏進教堂一刻好感動，加上見到家人及親友參與我們的婚禮，深深感受到愛和祝福，喜悅的眼淚不斷流下來！當時有點擔心會弄花妝容，好彩無事。」Antony事後表示被新娘的美和現場的場面感動，留下了男兒淚。他們完成儀式後，數度甜蜜咀嘴，接受大家祝賀。

依傳統向長輩敬茶

行完西式婚禮後，JuJu與Antony坐古董老爺車到酒店，然後在總統套房進行中式向長輩敬茶儀式，又在酒店頂層舉行以「老香港」為主題的結婚派對。JuJu和Antony除了跳first dance外，還與一眾兄弟姊妹團跳群體舞，JuJu更即興拿出雙節棍表演功夫，穿著高跟鞋和旗袍的JuJu，面不改容兼下盤紮實，令不少賓客拍掌叫好，將氣氛推到最高峰！

照片提供：ICON UNLIMITED

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