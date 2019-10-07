輪流出自傳爆料 艾頓莊揭史泰龍李察基爾為爭戴妃險「私了」

曾鬧翻 戴妃死前和好

跟狄美摩亞一樣，艾頓莊把書中的部分節錄交給報章刊登，包括他曾患前列腺癌及怪病的經歷，以及陷入死亡邊緣等等。另外，他又不忘提起已故好友戴安娜王妃；艾頓莊曾在訪問中表示，兩人一直是好朋友，但也鬧翻，直到兩人的時裝設計師好友Gianni Versace於1997年7月被殺後，戴妃致電給他，兩人和好如初。艾頓莊沒想到的是，約6星期後，戴妃也因車禍魂斷夜巴黎。

艾頓莊在書中提及戴妃的魅力非凡，吸引不少男士垂青。他稱某年在倫敦開派對歡迎其時的迪士尼主席謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）到訪，當時兩人因在動畫《獅子王》合作而相熟，戴妃亦應邀參加，跟另一嘉賓李察基爾（Richard Gere）更一見如故。按艾頓莊的觀察，當時戴妃跟查理斯王子分開了，李察亦剛與名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）離婚，兩名失婚者是互相吸引的。此時史泰龍亦加入「戰陣」，艾頓莊認為史泰龍來派對，想要接近戴妃的意圖很明顯，只是沒料到會碰上李察基爾這對手。

史泰龍怒氣冲冲離開

艾頓莊在書中還提及當到晚飯時間，卻不見了李察基爾和史泰龍，據艾頓莊伴侶David Furnish所言，兩男為了爭奪戴妃幾乎大打出手，幸好David勸架，才避免衝突，但整晚兩男之間氣氛緊張。當李察基爾再和戴妃攀談之際，史泰龍更怒氣冲冲離開，咆哮說如果早知那「萬人迷」在場，他就不會出席派對了。

轉載艾頓莊自傳節錄的《人物》雜誌專程找兩男回應，據悉史泰龍一方到截稿前仍未回覆，至於李察基爾的發言人則表示「無可置評」；也許真相只有泉下的戴妃才知曉。