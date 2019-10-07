疑拍示威者毁櫃員機釀衝突 馬蹄露被打嘴角上衣沾滿血

昨日《禁蒙面法》生效第2天，網民號召舉行全民戴口罩的和理非大遊行，各區有示威活動及破壞情况。馬蹄露之前在社交網發表撐警言論，亦支持《禁蒙面法》，昨日下午6時，她在旺角出現，之後與部分示威者有衝突，混亂中她受傷，嘴角、後尾枕都流血，上衣亦沾了血。她仍繼續與示威者對罵，最後由外籍記者護送她入警署。

驚慌拖實外籍記者進警署

無綫新聞台於晚上播出的片段中，聽到馬蹄露與示威者對罵期間，有人用雷射筆射向她的臉，受了傷的馬蹄露指罵示威者：「我有打人？」「過嚟吖！」事後馬蹄露由外籍男記者及女友人陪同，到旺角警署報警求助，她一臉驚慌拖實外籍記者，心情仍未平復。她受訪時說：「他們毁爛中國銀行的櫃員機，我影他，跟着他們就衝過來打我，搶了我的電話，我一路追着他們，然後找到他們再影，豈料他們又再打我，我影了他們照片。（取回電話？）已取，但爛了。」之後馬蹄露行入警署，此時外籍記者鬆手，馬蹄露即大嗌「come with me」，拖着該外籍記者進入警署。

愛國護旗手又撐警

馬蹄露自反修例運動以來，不時在社交平台發表愛國及撐警言論，上月曾轉發李力持的帖文並呼籲大家一齊做護旗手，又曾聯同戴辛尉捐贈物資到警局，留言︰「支持香港警察嚴正執法！辛苦了！你們並非孤軍作戰，國內有很多同胞支持香港警察！祖國萬歲。」她昨日受傷後，不少粉絲在她的Instagram留言慰問，支持她反對暴力，又說好佩服她的勇氣。不過，也有支持運動的網民留言贈興。

肥媽樊亦敏擔心馬蹄露

曾出席撐警活動的肥媽得知馬蹄露受傷後，說好擔心對方，但未聯絡到她，祝馬蹄露早日康復。問她會否盡量少出街？肥媽表示現在不開電視、不看新聞。她說今日會離港，暫時不會在港逗留，與老公去呼吸新鮮空氣，對個肺會好些。樊亦敏表示擔心馬蹄露，但未聯絡上。

娛樂組

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