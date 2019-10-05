粵語片反串演兒子 相隔60 年再合作 馮寶寶重遇謝賢又攬又惜坐大髀

記者：柯美

攝影：孫華中

在《殺出個黃昏》中，謝賢、馮寶寶和林雪飾演於1950年代聞風喪膽的殺手，無奈時代蛻變、年紀漸長，從此各自過着平凡的生活，後來憑藉電台點唱的契機，再度重聚。

寶寶姐表示，她跟謝賢在當年拍粵語片《連理枝》演「父子」，已60年沒一齊拍戲，所以見到四哥份外開心，一見到他就攬住惜，寶寶姐說：「我坐上四哥的大腿，四哥即說不要坐斷他的骨。」

四哥未見過外孫女

在旁的四哥說：「這個囡囡現在真的抱不起了，她已經有兩名小朋友，我都無，不過我有孫。」寶寶姐稱四哥也有兩名子女霆鋒和婷婷，但四哥說：「是，但子女不睬我，仔大仔世界。」問四哥已為人母的婷婷何時從加拿大回港？四哥說：「快回來，她1年都會回來數次。（今次會帶同B女回港？）應該會，我都未見過孫女，跟大家一樣睇報紙。」問他婷婷沒透過WhatsApp傳B女相片給他看嗎？寶寶姐代說：「WhatsApp都是我幫他下載，我透過WhatsApp約四哥食飯，他說唔得閒，所以別說霆鋒無時間陪他，是四哥自己忙而已。」四哥指自己無事忙，間中會去行山。

馮寶寶遇車禍入院做手術

寶寶姐之前與大仔招啟宗去泰國曼谷旅行時遇到交通意外，鼻骨被撞歪，入院接受矯正手術，問她目前傷勢如何？寶寶姐說：「入院時插了兩塊膠片入鼻內做固定，5日後已痊癒，可能鼻骨曾受傷，化妝師幫我按摩鼻樑，有次想嘔。幸而拍該片很舒服，對我哋很照顧，雖然每日14小時工作，但拍一日休兩日，開工和休息都有汽車接送，那麼好待遇，我不介意再回來拍戲，以前就是太辛苦嚇怕了！」

四哥裝傻拒透露甄珍身體狀况

寶寶姐又透露日前監製林家棟生日，她弄了「友德汁」（即蔬菜汁）給家棟飲。另外，問到四哥，早前之身體不適入院的甄珍，目前病情如何？四哥裝傻說：「邊個甄珍？（你前妻。）她不舒服嗎？我現在打電話問她。」另外，監製林家棟透露四哥在戲中有很多動作場面，大讚四哥身手敏捷，而且要眼淚有眼淚，寶寶姐的演技也發揮得淋漓盡致，一句對白可以演出三種情緒。