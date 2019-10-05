杜汶澤黃秋生王宗堯反對《禁蒙面法》 周潤發被網民捕獲封「蒙面發」

娛樂組

《禁蒙面法》規例禁止以下3個情况下蒙面，包括：在《公安條例》規管的遊行集會、在未經批准集結、在非法集結或暴動中蒙面；一經定罪，最高可囚1年及罰款2.5萬元；但以下情况下容許蒙面，包括：因從事專業或受僱工作、宗教理由及健康或醫學理由。

發哥最愛全黑打扮

昨日有網民上載周潤發（發哥）照片，見發哥一身全黑打扮，黑帽、長袖黑衫、黑褲及黑口罩，正與一名女途人合照。有其他網民笑指發哥是「蒙面發」。其實發哥很多時都愛以全黑打扮外出，早年他曾以類似打扮，在港鐵車廂內被市民捕獲。

《禁蒙面法》惹來反對聲四起，黃秋生認為將禁蒙面立法不會有正面效果，只會激發事件不可收拾，將香港推向深淵。他覺得如果有誠意要停止暴力，要由政府開始行出第一步。

杜汶澤：最大影響是大明星

杜汶澤在政府宣布訂立《禁蒙面法》前，在社交網表達意見，他說個人覺得《禁蒙面法》純屬搞笑：「你諗吓，如果200萬人戴口罩上街，咁就算有呢條法案又點呢？如果警方認為係一場非法集結，即時拉你，咁你蒙唔蒙面又有咩分別呢？好喇，笑點到喇，你話事後去拉你，咁你都蒙咗面啦！咁又點知拉邊個得㗎大佬！」他指不是個個似黎明咁易認？他還認為立法後，最大影響應該是大明星。他之後再上載戴口罩相問：「認得我嗎？」

王宗堯：香港無辦法行落去

王宗堯被控7月1日非法進入或逗留在立法會會議廳範圍，獲准以2000元現金保釋，案件押後至12月13日再訊。他昨日在社交平台上載蝙蝠俠面具照，寫上蝙蝠俠名句︰「It's not who I am underneath, but what I do that defines me.（面具下的我是誰並不重要，我的所作所為才是關鍵）」他談到《禁蒙面法》，說林鄭與團隊的政治暴力，已經完全摧毁了香港，覺得香港無辦法行落去。

阮民安表示林鄭說引用緊急法，但香港不是進入緊急狀態，這句話好荒謬。他覺得今次《禁蒙面法》是前菜，可能之後還會推不同法例，此舉只會激起更多民怨，行出來表達不會屈服。鄭敬基在社交網上載戴口罩黑白相，他留言說：「令我驚訝的是，我沒有意識到，我的生活將永遠改變！」

莊思敏：能令市面平靜絕對支持

莊思敏昨日出席活動，她對於《禁蒙面法》，表示如果這條法例能夠令市面平靜，她絕對支持。她未了解法例內容，相信好多香港市民都希望能夠平靜，不希望任何一方受傷害。