李勝基秀智化身逃命鴛鴦 《亡途覓雪》揭露政府黑幕

《亡途覓雪》由李勝基與秀智合演，前者出道15年，演過《和遊記》等韓劇，新劇化身特技演員，上演連場動作戲；至於女團missA出身的秀智，憑韓片《初戀築跡101》初登大銀幕，贏得「國民初戀」美譽，近年專心拍戲，主演韓劇《九家之書》、《任意依戀》等，新劇扮演國情院女特工，到摩洛哥執行任務。

製作費逾億元

《亡途覓雪》幕後班底也不弱，由《浪漫醫生金師傅》劉仁植執導，《奇皇后》張英哲與鄭景順編劇，加上《來自星星的你》申成祿、《技術者們》鄭滿植等實力派男星演出，並以先拍後播方式製作，可見電視台對此劇充滿信心。全劇16集製作費高達250億韓圜（約1.62億港元），專程飛往摩洛哥、葡萄牙取景。

上月播出第一集，首15分鐘已上演連場動作戲。故事講述李勝基自小習武，夢想成為蜚聲國際的動作演員，但是為了生計，多年來只能擔任特技演員，拍攝飛車、跳樓、爆破等危險場面。他為照顧痛失雙親的侄兒，決定放棄夢想，改行做的士司機。某日，侄兒飛往摩洛哥參加跆拳道表演時，遇上飛機失事，從此陰陽相隔。傷心又自責的李勝基，在摩洛哥發現空難生還者，二人在摩洛哥街頭追逐，單是這場戲已花費不菲。

表面上《亡途覓雪》以刺激緊張的動作戲為賣點，骨子裏卻是暴露韓國政界腐敗的題材。故事圍繞兩家戰鬥機生產商，為了爭取韓國政府的巨額合同，一方策劃恐怖襲擊，導致飛機失事，李勝基在秀智協助下，逐步拆穿奸商的陰謀，同時發現身邊人不是被收賣就是被殺害，他們也險遭滅口。

收視成績不俗

劇中負責調查空難的國情院，被描寫成腐敗機構，申成祿飾演情報組長，在調查期間遺失證據，而國情院院長明知事件有可能涉及恐怖襲擊，但因證物遺失，打算草草結案，毫不理會國民死活。秀智的上司為了自保，竟然阻撓她的調查工作，藉此諷刺位高權重的所謂社會精英，如何自私自利，無視真相。

《亡途覓雪》在韓國電視台已播出4集，並於影視串流平台Netflix同步上架。首集錄得10.4%收視率，上周播出第4集也有10.2%，成績算是不俗，主要原因是近期缺乏同類型的諜戰題材，加上劇情緊湊、畫面富有電影感。不過，李勝基在劇中的角色設定並不討好，雖然身手不凡，還大曬腹肌搶鏡，但他經常鹵莽行事，暴露身分，影響調查工作的行徑，實在令人看不過眼，希望後期有所改變，否則只會令人懷疑，無法揭開真相都是他的過失！

秀智擺脫「花瓶」

相反地，過往被指是「花瓶」的秀智，今次表現甚有驚喜。她飾演神槍手女特工，一副寓工作於娛樂的個性，外表看來什麼都不會，但其實心思細密，面對危難時能迅速應對。秀智上演動作場面的同時，也沒有忽略演技，首集她利用自己的美色來完成任務，說服力十足。

《亡途覓雪》劇情並不複雜，截至目前為止，仍能輕易分出誰是好人，誰是壞蛋，除非編劇在往後的故事發展中「扭橋」，否則的是，只需等待李勝基與秀智蒐集足夠證據，便可揭穿真相，反敗為勝。