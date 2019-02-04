潤娥性感宣傳《EXIT》 釜山電影節開幕禮天公作美

文：蘇珮欣

為期10日的釜山國際電影節昨日開鑼，開幕電影是哈薩克片《偷馬賊：時間之路》，閉幕電影則是金喜愛主演《致允熙》。今屆有85個國家及地區、合共303部電影參展，其中14部電影角逐競賽單元「新浪潮獎」，包括3部華語片：《通往春天的列車》、《菠蘿蜜：漫長的飄香等待》及《少年與海》，擔任評審主席的是《兩顆絕望的心》英國導演米克費茲斯（Mike Figgis）。

另外，華語片《花椒之味》、《繼園臺七號》及《叔叔》則參與觀摩單元「亞洲電影之窗」。

紅地氈星光熠熠

颱風「米娜」日前吹襲韓國，釜山電影節受到風雨影響，被迫取消開幕前一晚的活動，幸好昨日放晴，令開幕禮順利舉行。事實上，近年釜山電影節多次受到颱風影響，例如去年便因「康妮」吹襲釜山而取消連串活動。

開幕禮紅地氈上星光熠熠，《EXIT：極限逃生》主角潤娥與趙正錫、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅、《上流寄生族》曹汝貞、《隧道》李俞英、男團EXO隊長Suho、《炸雞特攻隊》柳承龍、孔明、陳善圭，而《炸》片女主角李荷妮跟《天眼跟蹤》鄭雨盛，則應邀擔任開幕禮司儀。日本影壇代表則有《怒》的綾野剛及杉咲花。

穿上黃色低胸晚裝的潤娥，大騷「事業線」而成為全場焦點，雖然她單獨入場，但仍等到《EXIT：極限逃生》拍檔趙正錫現身，才一起踏上紅地氈。此片今日會在海雲台放映，潤娥與趙正錫亦會亮相，跟影迷作近距離接觸。

首次參與釜山電影節的丁海寅，踏上紅地氈即惹來粉絲歡呼，他表示很高興能出席開幕禮，但因工作關係，未能逗留釜山，即晚便要乘坐高鐵返回首爾，下周為宣傳新片《柳烈的音樂專輯》再赴釜山宣傳。