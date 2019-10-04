撇下兩女出席慈善活動 方媛不排除為郭富城添慈菇椗

攝影：鍾偉茵

方媛昨日獲邀到尖沙嘴出席慈善活動，雖然很久沒有工作，但再次面對鏡頭沒感到不習慣和緊張。

城城未有要求再生B

對於之前被傳媒拍到她親自湊大女Chantelle返學，方媛透露大女已入讀學前班，「現階段大部分時間都是照顧兩女兒，間中才會出來工作」。當需要外出工作的時，方母會幫忙照顧小孩，問她可覺得照顧女兒很辛苦？她說：「平日爸爸和媽媽也有幫忙，所以很感謝他們。」雖然小朋友的照顧不成問題，但方媛只會挑選自己有興趣的工作，而且佔用時間不太長，所以也沒有不捨得離開女兒的感覺。

方媛稱老公郭富城很支持她工作，問老公可有開口想生多個？她說：「暫時都未有！已經有兩個寶寶，其實都挺忙。」問到可希望追個仔？她即「開綠燈」說：「不排除！」

關禮傑女兒有意入娛樂圈

另外，關禮傑女兒關楓馨昨日亦獲邀出席活動，在英國讀完碩士學位，主修兒童權益的她表示，最近忙於有關小朋友教育工作，但也希望在娛樂圈發展，問爸爸可有給予意見？她說：「父母說我想做什麼就去做，我對演戲比較有興趣，有機會當然想和爸爸合作。」