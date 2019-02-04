ERROR開騷論盡社會議題

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

ERROR大談TVB與ViuTV的分別，指TVB是「傳統電視樣」，ViuTV則是「創新電視樣」，並以李佳芯與男友陳炳銓的照片作對比，十分抵死。他們又指ViuTV無古裝街、無預算很難拍到古裝劇，肥仔提議公司開拍《西遊記》，找他們演唐僧四師徒最適合，並可到西九取景，命名為《西九遊記》，還取笑花姐夠重可演佛祖。ERROR還惡搞TVB版《西遊記》主題曲，以及播出他們之前到西九工地拍攝的MV，保錡問193為何歌詞全部唔啱音，193解釋：「因為西九本身就係夾硬嚟！」令現場觀眾捧腹大笑。

擺姜濤上枱

阿Dee又擺姜濤上枱，「撒亞人王子比達橫空出世降臨地球無人識，就等於姜濤落街畀人查身分證」。不過論全晚最重口味必是ERROR化身女子組合「渣拿」載歌載舞，以肥仔的露腩裝最爆笑。

游學修則以神秘嘉賓身分出場，他笑說：「是否很失望？睇容祖兒有古天樂，睇鄭秀文有MIRROR，睇ERROR就有游學修是很合理，一分錢一分貨。」他又有感而發說：「我們生於錯誤時代，做什麼都是錯，好似有個宿命永遠扭轉不到，永遠追不上我們的前輩，但不要緊，我們深知不會成為天王巨星，但即管做得更好。」他又說：「香港需要MIRROR，但香港更需要ERROR！」ERROR聞言感動得留下男兒淚。

暗窒西九造價昂貴

Encore部分，ERROR「攝衫」獻唱新歌《我們不碎》，並笑說：「雖然我們做不到黃子華的質素，但有樣事情我們可以做到，就是『回水』！」隨後向幸運觀眾送上從西九工地掘回來的一塊磚頭，笑指1厘米價值13萬元，似暗窒整個西九文化區的造價昂貴。

完騷受訪時，肥仔表示觀眾反應比預期強烈，阿Dee獲保錡給100分，大讚他居功至偉。問到反應好，會否考慮開part 2？保錡表示要休息一下，為了這個騷已嘔心瀝血。對於男扮女裝？阿Dee笑指早已有此構思，自知ERROR擺脫不了這個宿命。談到棟篤笑內容緊貼社會議題，阿Dee表示搞此騷是想令香港人開心和有共鳴，「最希望大家來到，有幾個小時的放鬆，歡樂很重要。」

有人高呼「香港人加油」

開騷前後，場內有人高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人，加油」及「沒有暴徒，只有姜濤」等口號，並有粉絲帶領為10月1日的傷者默站及唱出《願榮光歸香港》。

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