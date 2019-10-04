王浩信唐詩詠再演情侶 望食住《金宵》氣勢

王浩信自《兄弟》後相隔差不多一年才有新劇推出，坦言跟唐詩詠再合作有新火花，望新劇能向觀眾發放正能量。對於公司安排為台慶劇，似為捧兩人再奪視帝、視后鋪路？唐詩詠稱未有多想。王浩信說：「有觀眾支持已經好好，等劇集出街後看大家反應先，台前幕後好花心機拍，希望大家支持。」此劇緊接被網民推舉為「神劇」的《金宵大廈》播出，王浩信避談有否感壓力，「希望能承接到，過些氣勢給我們。沒有想壓力問題，希望得到觀眾支持。新劇有好多不同元素，警察只是其中一個；我有兩段人生，一人分飾兩角，演老師又會收錢為黑幫做事」。他不擔心此劇題材敏感會惹網民不同反應，稱只做好演員本分，其他事就交由公司處理。

唐詩詠：親熱戲欠奉

唐詩詠稱再與好拍檔王浩信演情侶，事前有花時間構思，要為觀眾帶來不同感覺，但親熱戲欠奉。扮演音樂老師的她說：「一開始我們互不喜歡對方，而且焦點不放在親熱戲。我們的關係好複雜，不容許親密，要經歷好艱辛過程才一起。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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