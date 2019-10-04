監製爆李施嬅為Coco加粒癦

Coco旭輝死得不簡單

對於網民投訴男女主角陳山聰與李施嬅佔戲太少？葉鎮輝稱《金宵大廈》是單元故事組成，可以說是先天性缺陷，要是男女主角太重戲，便搶了單元故事的焦點。剛播完的「洞」便有這問題，觀眾只注意阿蕭與Alex在天台最後一幕，忽略了Mia（歐陽巧瑩）與四眼雞丁（馬貫東）的故事，因為大家太喜歡這對主角。他說：「其實山聰與施嬅的戲分在每集頭、中與尾段也會出現，起碼佔三分一。」

葉鎮輝預告《金宵大廈》結局是傷感的，觀眾做好睇到喊的準備。他笑說：「我預咗畀觀眾鬧，但沒法子，雖然結局傷感但又令人回味。Coco與旭輝一定會死，他們不死又怎會有前世今生，但死得不簡單，否則何需要再續未了緣。至於Alex與阿蕭……觀眾會意想不到。」

《金宵》有望開續集

《金宵大廈》大結局會安排在10月12日（周六）播映，連月來的社會運動，周六日是高峰期，問葉鎮輝是否擔心收視受影響？他稱收視不是控制範圍，他更重視口碑，觀眾喜歡已經贏了。他又透露高層也提過開拍續集，但也要先完成手頭工作再商議。

娛樂組