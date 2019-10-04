自認難頂 抗拒黐身男

盼胡定欣姚子羚找到幸福

李施嬅笑言沒為自己的婚期定期限，「可能我結了婚你們也不知呢。因不覺得拍拖和結婚是需要公開的事情，除非對方是圈內人，若對方是圈外人，會低調處理。但現在還是工作為主，看誰頂得我順啦」。雖然已屆適婚年齡，但李施嬅說屋企人很好，完全無向她施壓，「我知道爸爸很想抱孫，因家姐已講明不生，所以這是我想結婚生仔的其中一個原因，不過首先要抽時間組織一個家庭，因我見到胡杏兒做媽媽犧牲真的很大，很偉大」。相比下，她更着緊好姊妹胡定欣和姚子羚，希望她們快點找到幸福，特別是胡定欣，「始終一個女生去到咁成功，要找一個你喜歡、對方又頂得你順的男生，其實都不易。胡定欣是一個很好的女生，有錢又靚又獨立，真是夢寐以求，難得她現在無拍劇，希望她快點找到一個惜她的人」。