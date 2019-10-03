望《金宵》開續集 鄧佩儀想演變態殺手

劉穎鏇素顏可嚇人

劉穎鏇稱喜歡看鬼片和玩鬼屋，覺得很刺激，但去鬼屋一定要跟一大班朋友同行才好玩，自爆試過見到扮鬼的工作人員，太驚推朋友出去擋，她笑說：「所以是朋友驚我多一點。」

問到萬聖節會否扮鬼扮馬出去玩？劉穎鏇稱很少，以前試過戴面具嚇人，又笑稱素顏都可以嚇人。

陳曉華無膽玩筆仙

陳曉華試過與朋友扮埃及人去主題公園，但最後反被人嚇走。問到可曾到鬧鬼的地方探靈？陳曉華表示不夠膽，不過讀中學時玩過筆仙，但剛開始已驚到退出，幸最後沒事發生。劉穎鏇則笑說：「我雖然喜歡刺激的事物，但這個太真實了，有點驚，還是玩鬼屋算了，因知道是假的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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