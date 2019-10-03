微博祝福祖國捱轟 張敬軒與網民掀罵戰

娛樂組

張敬軒11月舉行演唱會，一票難求。然而他祝福祖國生日快樂令部分歌迷感失望，留言原本買到演唱會門票好期待，但在香港這緊張時刻竟慶祝國慶，「我蝕住放張飛都唔睇你」。軒仔回應︰「辛苦晒！我仲欠幾張飛，讓畀我，我環保回收唔使你蝕。」有粉絲認為軒仔在微博的留言是被迫寫的，軒仔說︰「幾廿歲人，迫與唔迫，又唔係搭車迫地鐵，講嚟做乜啫。你記得要帶眼識人，尤其係我呢啲咁嘅藝人，咁嘅人唱埋啲咁嘅歌，再聽都嘥時間。有heart嘅歌手喺呢個地方愈來愈少，你千萬要好好珍惜！」有歌迷斥他是黑白不分的人。軒仔自嘲︰「我簡直係個仆X #不如。」他的回應好矛盾。

對歌迷表示對他失望，軒仔也有冷靜回應：「讓你失望很對不起，讓人失望從來不是我的初心。」他亦說：「如果真係為咗Fans、為咗工作，所有嘢就簡單得多了，你話係咪？我個腦，寫咗喺2014年本演唱會場刊度。」

周柏豪讚何君堯？

周柏豪自反修訂《逃犯條例》風波也是焦點歌手，他呼籲港人盡公民責任登記做選民，結果遭內地網民圍攻炮轟他「港獨」。後來他的經理人發聲明稱周柏豪「熱愛中華人民共和國」後，他在社交平台也變得低調。

有網民發現周柏豪點讚立法會議員何君堯在微博參與北京國慶活動的照片，之後他又「彈弓手」，對何君堯照片的大部分點讚都取消了，只剩下一張國慶現場照片未有取消讚好。

王宗堯：未來見

王宗堯昨日41歲生日，日前他在寓所被警方上門拘捕，指他涉嫌7月1日在立法會「串謀刑事毁壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」。前晚獲釋後，案件將於今日（10月3日）上午在東區裁判法院提堂。王宗堯在社交平台分享RubberBand的《未來見》MV，留言：「今年在過去的一百多日裏，同眾多的香港人一齊面對了風風雨雨……希望給大家繼續加油打氣，用未來見勉勵大家。『毋懼的去唱着歌，無憾的，可做我』。」

阮民安去學校聲援

前日多區爆發激烈衝突，警方呼籲市民留守家中，由加拿大返港的鄭敬基前晚帶狗外出散步，街上空無一人。他在片段中說︰「現在是10月1日晚上9時50分，一個公眾假期，我很少見到一個國際城市可以那麼早就一個人也沒有，只有香港做到了！」他又關心遭警員近距離開槍射中左胸倒地的18歲示威者，分享一幅天使守護他的圖畫。阮民安（Tommy）昨晨到中槍男生就讀的學校，聲援該校舊生的靜坐活動，為受傷的男生打氣。