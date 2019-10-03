崔寶珠設靈 文章上海來港送別 李連杰星爺花圈致哀

昨午3時開始，不少曾與崔寶珠合作過的圈中好友都送上花圈悼念，包括李連杰、李安、成龍、周星馳（星爺）、袁和平、劉鎮偉、郭富城、林超賢、曾志偉、張震 、羅啟銳、張婉婷、關錦鵬、林峯、電影公司負責人林小明和李國興，以及內地藝人文章、馬伊琍、鄧超及孫儷等。

崔寶珠喪禮以道教儀式進行，傍晚6時許，陸續有圈中人前來拜祭，包括美指奚仲文、陳慧琳經理人鍾珍、張同祖、鮑起靜與老公方平、張婉婷與羅啟銳、陳冠中、施南生、岑建勳、 劉天蘭、田啟文及林子聰等，憑《臥虎藏龍》奪奧斯卡最佳攝影的鮑德熹也到靈堂拜祭，內地藝人文章更專程由上海來港送別崔寶珠，認真有心。穿黑西裝的文章逗留約1小時，於8時在友人陪同離開，神情肅穆，低頭不語，不接受傳媒訪問。有記者追上前問他是否專程由上海來港送別崔寶珠？文章沒有回答，登車離去。其他人離開時亦不發一言，沒接受訪問，其中施南生神情哀慯，要由女友人扶着離開。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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