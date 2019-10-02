美國第一女婿啓發 《凹凸政壇路》望吸引年輕人明年投票

兩金像影后主演

據悉《凹凸政壇路》預備拍兩季，第一季只有8集，跟賴恩梅菲合作無間的製作人畢科卓（Brad Falchuk）也有份參與，其金像影后太太桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）是女主角之一，其餘參演的還有另一金像影后謝茜嘉蘭芝（Jessica Lange）、《完美巨聲幫》賓柏特（Ben Platt）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》露絲伯恩頓（Lucy Boynton）、《喪屍樂園：連環屍殺》素兒杜治（Zoey Deutch），著名女歌手Bette Midler也會粉墨登場，陣容不弱。

故事講述賓柏特飾演的Payton，來自富裕家庭，自幼立志成為美國總統，仍在念高中的他，政壇初階是要競選學生會會長，但從第一集開始，他已經遇到不少阻力，包括校內風頭躉River忽然出來跟他競爭，在選舉論壇上表現比他優秀。其實兩人本是好友，River甚至教導Payton普通話，但後來有一幕暗場交代，兩人在房中，槍聲響起，River身亡，劇情交代River自殺，之後Payton的競選團隊也曾懷疑他是否兇手。

主角立志當總統

當Payton以為再無敵手之際，River的女友Astrid（露絲伯恩頓飾）挺身參選。為了爭取同情分，Payton想到找一名病重的同學Infinity（素兒杜治飾）擔任競選搭檔，沒料到她跟祖母Dusty（謝茜嘉蘭芝飾）都在假裝。

不少評論說，《凹凸政壇路》集電影《呢個校園選乜鬼》、電視劇《歡樂合唱團》與《紙牌屋》於一身，監製賴恩梅菲確實最先想到《呢》片，並叫扮演男主角Payton的賓柏特要參考該片女主角麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）的演出。《呢》片講述麗絲是個野心勃勃的中學女生，志願競逐學生會會長，但她不顧別人感受，廣受學生歡迎的老師為挫其銳氣，決定轉而支持她的宿敵。

雖然《凹凸政壇路》第一季的背景聚焦在貴族中學，但透過學生會的選舉，也見盡人性與政治，扮演Payton闊太母親的桂莉芙柏德露就希望年輕觀衆透過劇中角色能看清政治人物的本質。另一監製畢科卓表示，《凹凸政壇路》就像一面鏡子，反映美國社會當下的問題，譬如槍管、政治腐敗、精神健康等。他表示近年美國年輕人冷待投票，但可能開始改變，不再希望老人掌控他們的生活；來年就是總統選舉，畢科卓望鼓動更多年輕人出來投票，為自己發聲。

撞正校園賄賂案

今年3月，美國聯邦調查局（FBI）搗破該國歷來牽連最廣的集體招生賄賂案，當中涉案50人，包括大公司總裁、律師行合伙人、荷李活女星等，總涉2500萬美元（1.95億港元）賄款。《凹凸政壇路》拍攝時還未有這新聞，但監製賴恩梅菲表示，他構思此劇時，美國第一千金伊萬卡及其夫婿庫什納卻是他的靈感。庫什納來自富裕家庭，據悉其父當年捐了250萬美元給哈佛大學，沒多久庫什納就成為該校學生。畢科卓說，「這人以哈佛畢業生自豪，但他其實不屬於那裏」。劇中主角Payton也矢志入哈佛，為登上總統之位鋪路，可惜在第一集，他收到該校來信說只在等候名單之上，Payton因而大發雷霆，其母桂莉芙卻一派從容，因為她嫁了個富豪丈夫，對於兒子入讀名校胸有成竹。巧合地，桂莉芙在劇中的造型也被指參照第一千金伊萬卡。