譚詠麟看國慶閱兵肅然起敬 王祖藍成龍祝祖國繁榮昌盛

娛樂組

李亞男以夫為榮

王祖藍與李亞男分別上載拿着國旗的照片，王祖藍留言：「慶祝中華人民共和國成立70周年！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！」他昨日有份在國慶巡遊亮相，李亞男之後轉發祖藍微博並說：「等寶寶長大，我會告訴她，他的爸爸是多麼的厲害，多麼的讓我們驕傲。」

譚詠麟心情未平復

譚詠麟說：「每次看閱兵當聽到『同志們辛苦啦、為人民服務』這兩句話時，都不禁肅然起敬，因為當中包含多少艱辛及擔當！」他其後再發文表示看完國慶閱兵心情尚未平復！

鍾鎮濤熱淚盈眶

鍾鎮濤日前參與中央電視台國慶演出，他綵排時已被北京學生的正能量及愛國之心感動落淚，當昨日看到閱兵時更加激昂，他說：「太激動了，看到熱淚盈眶！慶祝中華人民共和國成立70周年，偉大的祖國萬歲！」之後他再說：「70年華誕的日子，軍旗飄飄，軍歌嘹亮，整齊的步伐，堅強的意志。祖國的進步與強大有目共睹！身為中國人，最值得自豪，怎會不激動！生日快樂！我最親愛的祖國！」

成龍著中山裝祝賀

成龍上載身穿中山裝豎起拇指的照片，並留言：「神州奮起，國家繁榮；山河壯麗，歲月崢嶸；江山不老，祖國常春！恭賀偉大的祖國母親七十華誕！祝願偉大的祖國永遠繁榮昌盛！​​​​」

陳小春拍片敬禮

陳小春昨晨已轉發《人民日報》的賀國慶帖文，並留言：「我愛你中國CN」小春前晚已率先拍片敬禮說：「70周年，厲害了，祝大家國慶節快樂。」他還作狀扮指揮帶領唱國歌。

王嘉爾惹網民罵戰

韓國男團Got7香港成員王嘉爾（Jackson）昨日先後在微博及Instagram上載國旗照，留言：「祖國生日快樂」。他此舉惹來網民罵戰，有內地網民留言叫好，亦有其他網民表示要向他說再見，有網民說：「人民幣真香。」

鍾麗緹愛中國的一切

鍾麗緹說2000年後在北京定居，喜歡中國的一切，為中國的繁榮感到驕傲和自豪。

其他藝人包括張栢芝、李克勤、黃曉明、羅志祥、吳尊、李冰冰、楊冪、楊怡等都送上祝賀。