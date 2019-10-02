明日東區法院提堂 王宗堯扣留36小時後獲釋

涉串謀刑事毁壞

今日是王宗堯41歲生日，他前日被押往灣仔警署，通宵扣留約36小時，至昨晚7時50分獲釋。昨晚浸會大學新聞系高級講師呂秉權在facebook上載與王宗堯合照，說在銅鑼灣巧遇剛出來的男神，互祝加油！

香港眾志常委羅冠聰其後更新王宗堯狀况：「感激各位的關心和問候，王宗堯被警方扣留約36小時後，經律師向高等法院申請人身保護令。經審訊後，高等法院李瀚良法官頒出人身保護令。王宗堯已於10月1日約晚上7時50分獲釋。現時王宗堯涉及的案件與7月1日立法會事件有關，當中包括兩項控罪：一，串謀刑事毁壞；二，進入或逗留會議廳範圍。由於事件已涉及司法程序，其他細節恕未能再透露。在此再次多謝是次負責案件的律師團隊，他們提供了迅速及專業的協助。」

據警方表示，兩名分別30歲姓馬及40歲姓王被捕男子，各被控以一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，案件將於10月3日上午在東區裁判法院提堂。

娛樂組