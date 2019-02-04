被杯葛金馬獎公布提名 上屆男配角得主袁富華「升呢」爭影帝 李心潔角逐影后 鄧麗欣爭歌曲獎

記者：柯美

有「鬼后」之稱的李心潔，2002年憑《見鬼》首次在金馬獎封后，她今年以《夕霧花園》與《返校》王淨、《陽光普照》柯淑勤、《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳及《熱帶雨》楊雁雁爭影后。收到入圍消息的李心潔說﹕ 「作為演員，我一直都希望能夠有更多機會回到我的家鄉，參與馬來西亞的電影演出，《夕霧花園》是我參與馬來西亞電影的第二部。我今天很開心、感動。」李心潔感動還因為《夕》片獲得9項提名，給團隊很大鼓勵，也是給馬來西亞電影的肯定。《返校》王淨是昨日金馬獎公布提名記者會的司儀，她聽到自己入圍時說，真有想哭的衝動。

太保朱栢康夾攻袁富華

去年憑《翠絲》「打鈴哥」一角在金馬獎奪最佳男配角的袁富華，今年憑《叔‧叔》角逐最佳男主角；他多謝金馬獎，「今早4時開工到現在，仍未消化到這個消息，但稍為靜下來後，是開心事，至少盡我努力做好我的工作，亦無悔當初揀了演員這條路，這是最大的感覺。最想多謝《叔．叔》的導演，他說揀了好多演員才揀到我做這個角色，亦揀到太保這位好對手，有提名已經好開心」。

與袁富華爭影帝的《金都》朱栢康，曾與白只等組樂隊朱凌凌，他表示既驚且喜，「完全沒想過會入圍，亦不知今日（昨日）公布提名名單，雖然我在這行，但從沒想過關自己事，後生時會發下夢，所以剛剛去試鏡時，得知自己入圍，第一反應是喊了出來和震驚，至今未完全接受到，我要平復一下先！」

車保羅《老人與狗》入圍短片獎

《金都》除了朱栢康角逐最佳男主角外，黃綺琳亦有份爭最佳新導演，至於女主角鄧麗欣主唱的同名歌曲則入圍最佳原創電影歌曲，她說﹕ 「這首歌是我4年前的單曲後，再有衝動與熱情踏入錄音室的一首歌，感覺已將歌、情合一，非常特別。能夠被肯定當然非常開心。」

車保羅主演的《老人與狗》則入圍最佳劇情短片，他很開心《老》片入圍，「入圍已當贏。（會否出席金馬獎頒獎禮？）導演叫會去」。洪金寶兒子洪天祥憑《返校》入圍最佳動作設計；此外，由香港戲曲中心及西九文化區投資的《戲棚》，則入圍最佳紀錄片。