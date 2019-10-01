警截查後缺席宣傳 上載新相著淺色外套 曾是肥仔姜濤著黑衫安樂

記者：陳釗

攝影：孫華中

20歲的姜濤前日被警方截查消息在網上曝光後，他的粉絲十分擔心，很多網民留言鬧警方並說：「沒有暴徒，只有姜濤。」花姐指姜濤未有出席電台宣傳活動，不是刻意避席，早已安排他為ERROR的棟篤笑及MIRROR的演出綵排。花姐稱這日是A、B、C組受訪，雖然姜濤和Lokman是A組，但後者是隊長可作代表，花姐笑言：「早知叫他（姜濤）來啦！」

姜濤為人驚青 擔心媽咪有危險

花姐透露姜濤受驚，她說：「他為人很驚青的，昨（前）日屋企附近放催淚彈，他最驚媽咪有危險，所以會陪媽咪落街，對被警方截查反而不驚，只是在街除口罩有點不慣。」會否建議姜濤買多些不同顏色的衫？花姐說作為肥人，明白肥人感受，打開衣櫃清一色是黑色衫，「平時出騷我要哀求他試穿不同顏色的衫，但他說一定要有黑色先安樂，所以不要怪肥人。」

MIRROR成員表關心

花姐稱大家不用擔心，姜濤純粹路過，只是小事，「我有問他警察叔叔如何對待他，他說對方很禮貌地問他攞身分證。姜濤有表明自己是ViuTV藝人，但說話太細聲，對方可能聽不到，所以沒再解釋」。對於昨日傳出王宗堯被捕消息，花姐認同藝人要表明政治立場是有點不方便。

問MIRROR成員可有關心姜濤狀况？Lokman說：「我睇完有關消息反應是哈哈，咁呀，不過他都無事啦！」Anson Lo指姜濤隔了1小時才回覆WhatsApp，因對方電話已被炸爆，他亦穿慣全黑色，不會刻意避忌；Lokman表示習慣無化妝戴口罩，今後不會改變。

導師火火：今年無得哭求重生

《全民造星II》昨晚首播，Lokman十分期待，希望收視愈來愈好。導師火火笑指上年跌落淘汰區的參賽者，喊住哀求畀多次機會，錄影完還要見到他們逐個喊幾難頂，今年無得喊，要靠實力取得「重生」機會。