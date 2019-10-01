舊愛靚湯傳緋聞 羅天宇口震震：若真會恭喜

郭子豪贈興：今晚食飯不飲湯

羅天宇表示正拍攝新劇《大步走》，生日在工作中度過。對於舊愛湯洛雯（靚湯）與劉愷威傳秘戀？他說無看報道，亦不知道，「如果是真的會恭喜。（會否向對方求證？）若是真的，她會答大家。（湯洛雯可有相約吃生日飯？）要看時間，因最近都忙」。郭子豪見羅天宇答到口震震，即取笑他道：「你看他的樣子幾凝重，今晚食飯不飲『湯』，好不好？」

張彥博即場以色士風吹奏《今宵多珍重》，但有點失手。他解釋昨日早上才練，本身識少少色士風，年多前吹過走音版生日歌給自己。距離開騷約半個月，他表示準備得OK，因今次開騷很突然，準備時間很短，不過大家可從演唱會上看到他超越自己，但先賣關子。到時會否騷肌？他說視乎當時情况，現時有跟郭子豪一齊操肌，還爆對方操到爆腳趾。問羅天宇、何廣沛及郭子豪到時會否上台當嘉賓？他們叫張彥博先「找數」才考慮，因對方之前開騷餐飯還未請，提議羅天宇的生日飯由對方埋單。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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