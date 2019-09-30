《長毛雪寶》美國開畫稱冠

【明報專訊】夢工場動畫及內地東方夢工廠聯合製作的動畫《長毛雪寶》（Abominable）本月27日在美國上映，單日收569萬美元（約4438萬港元），成為票房冠軍，預計首周末可收約2000萬美元（約1.56億港元），這亦是今年美國到目前為止原創動畫電影中的最佳開畫成績。《長毛雪寶》由《森林反恐隊》姬兒卡爾頓（Jill Culton）執導；值得一提的是，為主角阿怡配音的汪可盈（Chloe Bennet），曾演出劇集《神盾局特工》，是中美混血兒，但由於在荷李活發展不順利，所以把父姓Wang改成爸爸的名字Bennet。《長毛雪寶》講述少女阿怡在家中天台發現一隻毛茸茸的傳說中生物雪怪，牠不但性格溫馴可愛，而且懂得魔法，阿怡因此與牠成為朋友，並取名雪寶。為了讓雪寶歸家，她跟兩名好友聲稱要闖世界最高峰地帶的喜馬拉雅山脈，誓要帶雪寶與家人團聚。