辦慈善演唱會碌盡人情卡 毛舜筠開金口獻唱

不會按樓做紅館騷

Louie感恩身邊有很多小天使，友誼是他入行以來最大得益。2011年，他決定將《蝦仔嗲哋》搬上舞台演出，找不到投資者，為圓舞台夢，他竟押樓博一鋪，最壞打算是舞台劇蝕本，他要勤力做兩份工將錢掙回來。最後舞台劇很成功，天王巨星陣容，劉德華、陳奕迅、鄭秀文、容祖兒與楊千嬅等無條件上台一起搞笑；為心晴行動籌得善款同時也保住了他的物業。他說：「上天幫助我，原本是種朵花，結果種了一棵樹出來。這是代表作，死而無憾了！」Louie演藝生涯中最重要一章仍留白，在紅館舉行個人演唱會是他最終目標，笑說要他做什麼也可以，但今次一定不會押樓！