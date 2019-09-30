出席台灣撐港反極權遊行遭淋紅油 何韻詩譴責「紅色恐怖」不會退縮

娛樂組

何韻詩昨午在活動上接受台灣傳媒訪問，其間有人從後向她淋紅油，身旁的記者亦遭殃。兩名施襲者當場被警方制服，他們被帶走時邊行邊高喊「反對香港暴力」等口號。何韻詩淡定用紙巾抹紅油，並繼續受訪，她說：「他們低劣的質素，香港人不會被這種狀况打敗！我們在香港每天都在面對這樣子的威脅，這個很明顯是一個打壓、恐嚇，香港人不會退下，也不會因此被嚇怕。」

面對警暴 香港學生更大傷害

何韻詩清除身上紅油後，昨午5時舉行記者會，她說：「過去3個月，在香港每一場抗爭，香港的市民與學生都展現超乎所有人預料的勇氣，但有人不斷用各種方法，嘗試把民主聲音滅掉，嘗試用各種暴力行為把想要出來的人都打退。這種狀况，我們本來以為只會在香港發生，但原來在台灣也有這種白色恐怖，可以說已到紅色恐怖的狀况。有這種暴力的行為，我認為我們作為追求民主、法治的抗爭者，是不會因這種恫嚇行為退下來。」

何韻詩第一次正面受攻擊，但認為相比香港學生這數月來面對的警暴，才是受到最大的傷害。她斥淋紅油是非常卑劣、粗暴的行為，她認為香港、台灣、美加等地同樣面對紅色恐怖，大家已沒有退路。

提到涉案者被捕，阿詩透露警方曾問她會否控告？她表示先諮詢律師意見，再展開後續行動，一定會追究。

蔡英文：不要挑戰台灣的民主法治

台灣總統蔡英文在社交平台回應何韻詩被淋紅油事件，「今天的遊行，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲。請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心」。她重申：「民主社會可以有不同意見，但絕不能有這樣的行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治。」

國民黨對事件表示遺憾，並嚴厲譴責施暴者。國民黨強調施暴者的做法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。國民黨呼籲要以和平理性的方式，支持香港爭取民主自由的活動。警政署長陳家欽表示會嚴懲暴力。對於兩名疑犯是中華統一促進黨成員，他說已要求刑事局與台北市警局成立專案小組展開調查，朝組織犯罪嚴查嚴辦。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com