轉戰YouTube謀出路 速水直道變身「日版謝霆鋒」教煮餸

速水直道除了演戲，在鏡頭前「下廚」已有一段時間，自2011年開始為NTV電視台主持烹飪及飲食節目《Moco's Kitchen》，3年前更曾來港取景；不過，該節目今年3月改革，他主持超過8年的烹飪節目被迫停播。事實上，速水直道的煮藝不比專業廚師差，他撰寫的烹飪書曾於2013年法國料理書籍比賽上獲獎，4年前更推出廚具產品。

可能電視台未有招手，所以速水直道另謀出路，宣布轉戰YouTube，開設個人頻道，延續《Moco's Kitchen》概念。速水直道親自落場教煮餸，並兼任節目導演。從首條預告片中可見，速水直道穿上圍裙，走入廚房準備下廚。首集節目於本月27日播出，教大家製作蛋糕。他的YouTube頻道開設半日，已約有2萬人訂閱，首集播出後短短兩日，亦累積近8萬瀏覽次數。

本田翼直播打機 傳掙730萬

《X光室的奇蹟》27歲女星本田翼，比速水直道更早加入網紅行列。去年9月開設YouTube頻道「Honda no Baiku」，並直播打遊戲機，過程中她雖然沒有露面，但盡顯真性情，邊打機邊解說，獲得很多網民支持，訂閱人數至今已有123萬，可說非常厲害，甚至有傳她憑YouTube直播掙到1億日圓（約730萬港元），本田翼卻澄清，沒在影片上放廣告，所以根本沒有收入，相反她為了做直播而花錢添置了很多器材。

在韓國演藝圈，不少明星都會開設YouTube個人頻道，但大多以宣傳新作或幕後花絮為主。電視節目主持兼人氣廚師白鍾元，今年3月開設個人頻道，他跟速水直道一樣，在網上教煮餸，不過他有一特色，基於經營餐廳的豐富經驗，他教人煮的是數十人分量的菜式，其頻道至今有280萬人訂閱，冠絕一眾偶像派韓星。

韓星各出其謀經營個人頻道

其餘受歡迎的韓星個人頻道，包括EXO成員伯賢（198萬）和Chen（129萬）、前f(x)成員Amber（128萬）、樂童音樂家秀賢（123萬）、少女時代成員太妍（102萬）、Mamamoo的頌樂（92萬）、Apink的普美（73.4買）、搞笑藝人柳炳宰（69.8萬）及前2NE1成員Dara（61.3萬）等。他們不是單靠本身的人氣增加點擊率，而是以不同主題吸引網民，例如伯賢會邊駕車邊談唱歌，隊友Chen則會翻唱其他歌手的歌曲。頌樂除了吃喝玩樂，還會失驚無神在鏡頭前剪頭髮。

值得一提的是，Super Junior成員圭賢今年5月退伍後即重新經營YouTube頻道，在房間內邊煮飯邊直播，又邀請好友亮相，一起吃飯、喝酒及聊天，至今吸引近18萬人訂閱。