48歲城島茂奉子 娶24歲女星菊池梨沙

隨着尊尼事務所創辦人尊尼喜多川於今年7月病逝後，最近先有瀧澤秀明榮升副社長，再有城島茂結婚，頗有冲喜之意。昨日城島茂在其主持晨早節目上，親自向觀眾報喜，並獲拍檔送上鮮花道賀；稍後再舉行記者會，自爆新婚妻子懷孕4個月，預產期為明年3月。兩人在2015年秋天經友人介紹下認識，城島茂大讚女方漂亮且處事認真，可算一見鍾情。

去年有日本傳媒偷拍到城島茂與菊池梨沙拍拖的照片，由於二人年紀相差24載，被戲謔為「父女戀」。據報女方是孟加拉和日本混血兒，曾任水著偶像，如今停工安胎，靜待新生命來臨。

50歲米高辛再做爸爸

另外，曾在電影《英女皇》扮演前英揆貝理雅的50歲男星米高辛（Michael Sheen）前日傳來喜訊，他現年25歲的女友Anna Lundberg誕下一女，但未有透露女兒的名字的及體重等細節。米高辛跟《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）育有一女Lily Mo，現已20歲。